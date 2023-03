A tervek szerint idén december 31-ig megújul a Kálóczy téren az evezőstelep. A rekonstrukció a Zöld város kialakítása III-vízparti rekreációs fejlesztések Győrben elnevezésű Területfejlesztési Operatív Programból valósul meg. Erre a projektre a város és a Győr Projekt Kft. alkotta konzorcium 400 millió forint támogatást nyert el, az önrész 171,9 millió forint.

„A munkálatok során a csónakház épületének teljes felújítása megtörténik, beleértve a homlokzat szigetelésétől kezdve a teljesen új villamoshálózat felújításán át a festést, a burkolatok és a nyílászárók cseréjét. Ezen felül létesítünk egy vízi úszóművet és hajókiemelő darut is” – kezdte Nagy Gergely László, a Győr Projekt Kft. ügyvezetője, aki hozzátette: évek óta húzódó projektről van szó, és nagyon örülnek, hogy végre megvalósulhat a patinás épület rekonstrukciója.

„Most kaptunk olyan ajánlatot a közbeszerzésen, mely elfogadható volt, és amihez az önerőt is hozzá tudtuk tenni. Korábban nagyon magas árak érkeztek hozzánk, de most minden akadály elhárult” – folytatta a cégvezető.

A munkának december 31-ig kell befejeződnie, addigra szeretnék az épületet megújult formában visszaadni az evezősöknek, akiknek az otthona ez a létesítmény.

A győri evezősök átmenetileg kénytelenek voltak konténerekbe költözni. Fotó: Csapó Balázs

„Természetesen most is a telephelyen belül maradtak, konténerekbe pakoltak ki, ami nyilván kényelmetlen kicsit, de talán ennyi vállalható azért, hogy aztán az eredményeikhez méltó és színvonalú helyre költözzenek vissza jövő év elején” – mondta Nagy Gergely László.

A tervek szerint egyébként a Kálóczy téri evezőstelep a későbbiek során a vízi turizmus fellendítésében is szerepet játszik majd, így az épületben az emeleten lesz egy protokollhelyiség is, amihez kiszolgáló konyha is párosul.