Az eseményen a társadalmi elnökség meghallgatta az igazgatói beszámolót, majd értékelte a megyei amatőr futball eredményeit. A napirendi pontok között szerepelt a fellebbviteli bizottság bővítése, s egy új bizottság, az egészségügyi és orvosi bizottság létrehozása.

Az elnökség a fellebbviteli bizottság tagjává kinevezte dr. Tóth Gábort és dr. Bolla Martint.

Az egészségügyi és orvosi bizottság elnöke dr. Luterán Ferenc lett, a bizottság tagjai dr. Sebők Zoltán és dr. Nagy Tamás.

Utóbbi döntés azért is jelentős, mivel az előző idényben sok amatőr csapatnál is gondot okozott a sportorvosi engedélyek kiváltása. Korábban beszámoltunk róla, több megyei harmadosztályú csapattól vont le pontot, s büntetett meg több klubot az MLSZ Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóságának versenybizottsága, mert kiderült, hogy többen is hamis sportorvosi igazolásokkal játszottak.

Az ülésen még szóba került, hogy júniusban Győrött rendezik meg a V4 Regional CUP elnevezésű U14-es nemzetközi utánpótlástornát.