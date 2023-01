A húszcsapatos mezőny ki­­esést jelentő 18. helyén zárta az elmúlt évet az NB III Nyugati csoportjában újonc Csornai SE.

A zöld-fehérek a megyei I. osztály megnyerése után bizakodva, bár különösképpen nagy változásokat nem tervezve készültek a magasabb osztályra.

Csak csornai kötődésű játékosokkal erősítettek, a visszatérők mellett pedig a saját utánpótlásból is többen csatlakoztak az első csapathoz.

„Az előző bajnokság elején elmondtam a játékosoknak, hogy akik részt vesznek a bajnoki cím kiharcolásában, azokra saját döntésüktől függően számítunk az NB III-ban is. Ennek megfelelően négy sérült vagy távozó labdarúgóval nem számolunk a következő évadban, azonban hat új érkezőt jelenthetünk be, akik hazatérnek hozzánk” – nyilatkozta korábban Családi János elnök.

Nyáron Füzi Ákos (Gyirmót SE), Szalka Máté (ETO FC Győr), Márton Adrián (Pápai Perutz), Kantó Zsombor (ETO FC Győr), Tóth Adrián (SC Sopron), Molnár Máté (Pápai Perutz) érkeztek Csornára, melynek első embere azt is elmondta, képesnek tartja a csapatot arra, hogy jól szerepeljen a harmad­osztályban, és bízik benne, hogy a mezőny első felében végez majd.

Bár két szoros vereséget követően egy 5–0-ás győzelem következett, a rábaköziek több meghatározó játékosukat (Visy Bálint hetekre kidőlt, majd Németh Balázs és Böcskey Zsolt is súlyos sérülést szenvedett) is „elveszítették” a szezon elején, és ez szinte végig meg is látszott a csapat teljesítményén. A hetedik fordulótól kezdve már nem tudott egyetlen mérkőzést sem megnyerni az együttes, s két nagyon súlyos vereségbe (a ZTE II ellen 1–7, a Puskás Akadémia II ellen 1–8) is beleszaladtak Varga Péter tanítványai.

„Nagyszerű elképzelés volt a helyi kötődésű labdarúgók visszahívása, illetve leigazolása, s bár jelentősen megfiatalított kerettel, de egyértelműen bizakodva vártuk a szezont – kezdte a szakmai igazgató. – Sajnos a sérülések valóban meghatározták a teljesítményünket – a szezon közepén még az első számú kapusunkat, Ficsór Dávidot is elveszítettük –, s gyakorlatilag rutinos támadók nélkül maradtunk, akiket nem is tudtunk pótolni. Hiányzott az NB III-as tapasztalat, s talán a szerencsefaktor is. Ezzel együtt a szezon második felében a mutatott játékkal már elégedettek lehettünk, hiszen a két súlyos vereség kivételével – amiket nem nagyon tudok hová tenni – szorosabb meccseket játszottunk. Az látható, hogy a korábbi megyei bajnokok, így mi is, a kiesés elkerüléséért küzdenek, küzdünk, egyértelműen magasabb szint már a harmad­osztály.”

Varga Péter szerint kiharcolható a bennmaradás.

„Túl nagy változás télen sem várható, Szalka Máté Ausztriában folytatja a pályafutását, s várhatóan távozik a két Sulyok, Marcell és Dániel is. Bár ilyenkor még nehezebb találni, két-három játékost szeretnénk leigazolni. Kész a felkészülési programunk, tizedikén kezdünk, s úgy gondolom, ki fogjuk harcolni a bennmaradást. Sokkal többre hivatott ez a társaság, amely a következő idényben már érettebben szerepelhetne az NB III-ban.”