Győri Audi ETO-Storha­mar

Előzetes - A Győri Audi-ETO a norvég Storha­mar együttesét fogadja szombaton 16 órakor Győrben a Bajnokok Ligája 10. fordulójában. A győriek jelenleg hét győzelemmel és két vereséggel állnak a B csoport harmadik helyén, de rosszabb gólkülönbségük miatt szorulnak csak le a második helyről.

A két csapat legutóbb az ötödik fordulóban Norvégiában találkozott egymással, ekkor 35–21-es győri győzelem született.

„Ez lesz az első meccsünk az új évben, ráadásul a Bajnokok Ligájában kell bizonyítanunk egy fiatal és motivált Storhamar ellen, amely a skandináv stílus tipikus képviselője. Jó mérkőzésre számítok, főleg azért, mert volt egy teljes hetünk a felkészülésre. Végre tudtunk gyakorolni támadásban és védekezésben is, amire decemberben nem volt időnk a sok mérkőzés miatt. Most már több játékosunk van, az edzéseken és a mérkőzéseken is teljes értékű munkát tudtunk végezni, így javulásra számítok a csapatjátékunkban” – nyilatkozta a klub honlapján Ambros Martín vezetőedző.