Storhamar-Győri Audi-ETO

Előzetes - A norvég Storhamar vendége lesz vasárnap 16 órakor az Audi-ETO női csapata. A győriek a Bajnokok Ligájában eddig három győzelemmel és egy vereséggel állnak, a rivális kétszer nyert és ugyanennyiszer kikapott. Az esélyes egyértelműen a zöld-fehér alakulat, mely a Metz elleni, hazai vereségből kezd felocsúdni, folyamatosan javuló játékkal nyeri a bajnoki és a BL-meccseit. Igaz, az elmúlt találkozókon egyik ellenfél sem tartozott az elitbe.

A Storhamar sem túl rutinos ezen a szinten, a két együttes még nem is találkozott egymással. Az európai szövetség (EHF) Bl-oldalán kiemeli: hogy a norvég csapat a harmadik hazai, az Audi-ETO mindössze a második idegenbeli találkozójára készül. Azt is megemlíti a cikk, hogy a csoportban eddig az Audi-ETO lőtte a legtöbb gólt, szám szerint 131-et, és ebből 46-ot a Gros–Nze Minko–Kristiansen trió lőtt. Nem írja a cikk, de kapott gólok számában is a legjobb eddig a győri csapat, mert eddig csak 98-szor került a kapujába a labda: az egész mezőnyből egyedül az ETO kapott 100-nál kevesebb gólt.

A hazaiakból Maja Jakobsenre hívja fel figyelmét az írás, a norvég játékos a 30 találatával negyedik a góllövőlistán.

Ambros Martín, a győriek vezetőedzője a szerdai, Vác elleni győzelem után úgy nyilatkozott, hogy komolyan vették a mérkőzést, főleg a védekezést lehetett kiemelni, ami szerinte nagyon magas szinten működött szinte végig.

„Elsősorban ebben szeretnénk tovább fejlődni, hiszen mint azt a szezon előtt is elmondtam: ez lehet a sikerek kulcsa” – fogalmazott a spanyol szakember.

Láthatóan azért még nem minden meccsen és nem minden ellenfél ellen megy a védekezés ilyen jól, a fentebb már említett statisztika – a legkevesebb kapott gól tekintetében – azt mutatja, hogy napról napra, meccsről meccsre javul a teljesítmény. Ezzel párhuzamosan még a támadójátékban lehet fejlődni, bár a 131 lőtt gólnál csak a német Bietigheim tud többet felmutatni, ők 142-nél járnak.