Kiss Barna 2010-ben Börcsön ismerkedett meg a labdarúgás alapjaival, ami után 2012 nyarán került Gyirmótra. Ezt követően a szomszédvári zöld-fehéreknél tett kitérő után ismét vissza­került a Marcal-partra, mi több, éppen az ETO ellen mutatkozhatott be az NB II-es bajnoki sorozatban. Később pályára léphetett a Kazincbarcika, a Kaposvár és a Nyíregyháza gárdái ellen is. Ötödéves a Bercsényi-iskolában, de a baleset miatti sok kihagyás következtében a tanulmányai is csorbát szenvedtek. E tekintetben is sok a pótolnivaló számára.