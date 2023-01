A záróeseményen több intézmény tanulói is részt vettek, így annak a Bercsényi-iskolának is, mellyel a Széchenyi-egyetem Sporttudományi Tanszéke már régebb óta szoros kapcsolatot tart fenn, illetve ezen rendezvényen a Sport és Kreatív Technikum is képviseltette magát.

Ennek apropóján a két intézmény között elkezdődött az együttműködés, mely a napokban egy előadással folytatódott az egyetemen.

Kertész Tamás, az EMBERsÉG DSE elnöke, illetve a sporttudományi tanszék oktatója beszélt a középiskola 33 tanulójának az érzékenyítésről, valamint az élsport-tömegsport kapcsolatáról, továbbá arról, hogy a tanulás a sportolással mennyire hozható összhangba. Ez különösen aktuális, hiszen az egyetemen a múlt héten volt a nyitott kapuk napja, ami a továbbtanulni szándékozó középiskolások számára adott helyi alternatívát.

Nagyon örültem az érdeklődő tekinteteknek. A gyerekek kicsit kiszakadtak a megszokott környezetből, új impulzusokat kaptak. Igyekeztem olykor saját példát felhasználva életszerű történeteken keresztül bemutatni, miként tudnak ezen a területen is sikeresek, eredményesek és boldogok lenni a fiatalok, akik aktív résztvevők voltak” – mondta Kertész Tamás.

Csengeri Mária, a Győri SZC Sport és Kreatív Technikum igazgatója arról beszélt, miért is volt fontos nekik ez az előadás.

„A 11. A osztályból nyolc csapatban dolgozik már több hónapja a projekten. Számos témátval foglalkoznak, így többek között a sportrendezvények szervezésével, az élsporttal, a tömegsporttal és rekreációval, a sportoló és az edző viszonyával, a fogyatékossággal élők sportjával, csak hogy néhány témát kiragadjak. Tanulóink anyagokat gyűjtenek, hogy majd a prezentációval osztálytársaiknak bemutassák a feldolgozott témáikat. Ez az előadás is az anyaggyűjtés része, ezt megelőzték az iskolai előkészületek, melynek során edzéselméleti fogalmakkal ismerkedtek, megtanulták az interjúkészítés, a kérdezés folyamatát. Ezeket aztán csapatban dolgozzák fel, majd miután a kész anyag összeáll, és azt előadták, értékelés, valamint önértékelés is követi. Az egyetemen az előadás nagyon hasznos volt, azt gondolom, Kertész Tamás érthetően, az ő nyelvükre lefordítva sok információt adott át, melyet hasznosíthatnak a munkájuk során” – fogalmazott az intézmény vezetője.