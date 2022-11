Gyirmót FC Győr–Kolorcity Kazincbarcika SC

Alcufer Stadion, vasárnap, 13.00. V.: Bogár.

A Gyirmót értékes pontot szerzett a listavezető Pécsnél, de holnap bizonyos szempontból nehezebb feladat elé néz: saját pályáján kellene hármat szerezni a Kazincbarcika ellen. Az előzmények ismeretében nem lesz könnyű, de minden rossz sorozat megszakad egyszer.

„Játékosaink is érzik, hogy – átmentve idegenbeli jó formánkat – javítani kell a hazai mérlegünkön. Megtapasztaltuk, hogy minden ellenfelünkkel szemben nehéz kiharcolni a győzelmet, ezért most is ilyen mérkőzésre számítok. Szeretnénk itthon tartani a bajnoki pontokat” – mondta Csertői Aurél, a Gyirmót vezetőedzője.