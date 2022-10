A zöld-fehérek ellenfele a Magyar Kupa címvédője, emellett a közelmúltban sikerrel vette az Euroliga selejtezőjét, így a legrangosabb európai kupasorozatban indulhat, ahol többek között a legutóbbi győztes Sopron Baskettel is megmérkőzik majd. Az egykori győri edző, Völgyi Péter irányította miskolciak a bajnokságot Törökékhez hasonlóan remekül kezdték: öt meccsből ötöt nyertek, ráadásul legutóbb a harmadik magyar EL-csapat, a Szekszárd elleni rangadón diadalmaskodtak (75–74).

A két csapat mérlege kiegyenlített a tétmeccseken. A bajnokságban 43 meccsen 21-szer a győriek, 22-szer a miskolciak győztek. A felkészülés során a Sió-kupa döntőjében találkoztak egymással a felek, akkor egy ponttal, 79–78-ra győztek Dombaiék. Igaz, a borsodiaknál még nem volt teljes a keret. A győri vezetőedző, Cziczás László így nyilatkozott a várakozásairól: „A mezőny talán legjobb formájában lévő csapatával találkozunk, mely most már euroligás együttes. Nyilván nagy önbizalommal érkeznek hozzánk, mi viszont legalább ilyen elszántsággal várjuk őket. Sokat készültünk a DVTK játékából, bízunk benne, hogy hazai pályán le tudjuk őket győzni. Pozitívum, hogy Mompremier a kisebb sérülése után napról napra közelít a száz százalékhoz, így ahogyan a múlt héti bajnokin, úgy most is számíthatok rá. Nagyon várjuk már a találkozót, remélem, szurkolóink is nagy létszámban látogatnak ki a rangadóra.”