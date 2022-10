A soproniak hétvégén a bajnokságban a BKG Szigetszentmiklóst verték húsz ponttal, igaz, a negyedik negyed elején csupán hét pont volt Fegyvernekyék előnye...

„Nem működtek a játékkapcsolataink, nagyon akadozott a támadójátékunk – kezdte Gáspár Dávid. – Akcióink többségénél rosszul időzítettünk bizonyos mozgásokat, és részben emiatt gyakran rossz volt a helyzetkiválasztás, nem abban a szituációban és nem olyan pozícióból vállalkoztunk dobásra, mint amikor kellett volna. Nem mentegetőzésképpen – hiszen mégis csak nyertünkhúsz ponttal –, hanem tényként mondom, két centerünk, Sztankovics és Magbegor a világbajnoksáról Sopronba érve csak a napokban csatlakozott hozzánk, addig nélkülük más szerkezetben mást kellett játszani. Velük nyilván jobb lesz majd a csapat, de ez nem megy egy csettintésre. Kell még idő, hogy összeálljon, letisztuljon a játék, és nagyon remélem, az előrelépés jelei már a következő mérkőzésen is láthatóak lesznek.”

Ez a következő mérkőzés pedig nem más, mint az európai Szuperkupa.

Ez a trófea még hiányzik

„A Sopron még sosem nyerte meg az európai Szuper Kupát. Most, ha már az Euroligát megnyerve megteremtettük magunknak az esélyt arra, hogy egy újabb trófeát szerezzünk, itt a lehetőség, és természetesen meg is akarjuk nyerni” – folytatta a szakember, aki tisztában van vele, hogy ez a Sopron Basket jelenleg csupán nevében azonos az Euroliga-győztes csapattal, hiszen lényegében a fél keret kicserélődött.

Kérdés, mit tudnak Sopronban az ellenfélről, hogyan tudták feltérképezni a francia együttest.

„Nehéz és szokatlan helyzetben vagyunk, ami az ellenfelünkből való felkészülést illeti. Azt tudjuk, hogy a Bourges játékosállományában is voltak változások – talán kisebb mértékben, mint nálunk –, de nemzetközi, Euroliga-szinten is erős a kerete. Az is nehezíti a dolgunkat, hogy mivel a francia válogatott kint járt a világbajnokságon, az országban még nem kezdődött el a női bajnokság. Ezért egész egyszerűen nincs olyan videóanyag, ami alapján elemezni tudnánk, mit játszanak támadásban, hogyan védekeznek. Nem tehetünk mást, mint a játékosaik egyéni képességeire, a leggyakrabban használt megmozdulásaikra, egyéni akcióira koncentrálunk. Feltételezem: ellenfelünk is hasonló helyzetben van, mint mi, még a csapatépítés fázisában jár” – tette hozzá Gáspár Dávid, aki nem hiszi, hogy komoly előnyt tudnának abból kovácsolni, hogy a magyar bajnokságbó már több forduló lement, így jobban játékban vannak, mint a franciák.

Támadásban javulnának

„Nem hinném, hogy ennek túl sok jelentősége van, már csak azért sem, mert teljes keretünkkel eddig csak egyszer, a legutóbbi bajnokin tudtunk felállni. A hazai pálya ráadásul ellenfelünk mellett szól. Bízom a lányokban, és abban is, hogy a pénteki meccshez képest sikerül támadójátékban előrelépni. Egy újabb trófeával, az európai Szuperkupával akarunk hazatérni Bourges-ból” – mondta végezetül a soproni vezetőedző.