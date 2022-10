Győriekkel a fedélzeten szerencsésen megérkezett Liverpoolba, a torna világbajnokság helyszínére a teljes magyar delegáció, és a Mészáros Krisztofer, Balázs Krisztián, Tomcsányi Benedek, Kiss Balázs, Kardos Botond alkotta férfiválogatott már az első pódiumedzésen is túl van. Mészáros, Tomcsányi és Kardos a GYAC versenyzői.

A vb-n a kvalifikáció 5-4-3-as rendszerben zajlik. Ez azt jelenti, hogy az ötfős csapatból négyen mehetnek fel a szerre, ahol a csapateredménybe a legjobb három pontszám számít. A selejtező egyben kvalifikáció a csapat, az egyéni összetett és a szerenkénti finálékra is. A csapatdöntőbe a legjobb nyolc nemzet kerülhet be, ahol szerenként már csak három tornász mutathatja be gyakorlatát. Fontos, hogy ez az első lehetőség az országok számára, hogy kvótát szerezzenek a 2024-es párizsi olimpiára: a csapatdöntő első három helyezettje automatikusan kvalifikál az ötkarikás játékokra. Ezzel kapcsolatban Altorjai Sándor elmondta, hogy a jövő évi Európa-bajnokságon nem hivatalosan hirdetnek majd csapateredményt is - mivel ez alapján lehet kijutni a 2023-as olimpiai kvalifikációs vb-re -, de erről egyelőre hivatalos információt sem a Nemzetközi Torna Szövetség (FIG), sem pedig az Európai Torna Szövetség (EG) nem tett közzé.

A mostani világbajnokságon az egyéni összetett huszonnégyes fináléba nemzetenként maximum két versenyző juthat be, míg a szerenkénti döntőkre ugyanez érvényes a legjobb nyolc tornászt tekintve.

A férfiválogatott számára október 31-én, a selejtezőkkel indul a vb, az együttes a 6. selejtezőcsoportba került, csakúgy, mint a belgák, az ausztrálok és a franciák, emellett az is bizonyossá vált, hogy korláton kezdünk. A versenykiírás szerint a magyarok 21:00–22:55 között mutatják be gyakorlataikat.

Altorjai Sándor delegációvezető: - Amiről beszámolhatok innen, hogy a szállás megfelelő, a közlekedéssel sincs semmi gond, hiszen gyalog is mindössze öt percre vagyunk a csarnoktól. Az étkezésben a vacsora és a reggeli tekintetében nincs probléma, viszont az ebéd, tegnap is és ma is, finoman szólva is hagy kívánnivalót maga után. Chilis bab volt mindkét nap, illetve valamilyen curry alapú csirkés étel, bizony egyik sem sportolóbarát. Ezt jeleztük is a szervezőknek és a FIG-nek, bízunk benne, hogy ez is változik a későbbiekben. Ezt leszámítva minden rendben, a szállás- és az edzéskörülmények is minden igényt kielégítenek.

Részletes program, torna világbajnokság, Liverpool (helyi idő szerint)

Október 28., női pódiumedzés (magyar csapat - 13:50-15:21)

Október 29., második férfi pódiumedzés (magyar csapat - 16:55-18:21)

Október 29., 19:55 - 22:50, női selejtezők - 1. nap

Október 30., 09:30 - 23:05, női selejtezők - 2. nap (magyar csapat - 11:00-12:20)

Október 31., 09:30 - 22:55 férfi selejtezők (magyar csapat - 21:00–22:55)

November 1., 18:45 - 21:15, női csapatdöntő

November 2., 17:40 - 21:00, férfi csapatdöntő

November 3., 18:45 - 21:15, női egyéni összetett döntő

November 4., 18:00 - 21:10, férfi egyéni összetett döntő

November 5., 13:30 - 17:30, szerenkénti döntők, 1. nap (nők: ugrás, felemáskorlát; férfiak: talaj, lólengés, gyűrű)

November 6., 13:30 – 17:30, szerenkénti döntők, 2. nap (nők: gerenda, talaj; férfiak: ugrás, korlát, nyújtó)

November 7., 22:50 érkezés, Liszt Ferenc repülőtér