Ma 20.30 órakor a belgiumi Mechelenben kezdi meg Euro­liga-szereplését a sorozat címvédője, a Sopron Basket női csapata. Gáspár Dávid és együttese tegnap reggel utazott el a Charleroi-tól mintegy 40 kilométerre lévő belga városba.A túl sok Euroliga-tapasztalattal még nem rendelkező Kangoeroes Mechelen nevű belga együttes – amely hazája bajnokságában eddig mindkét mérkőzését megnyerte – kifejezetten jól hangolt az Euroliga nyitányára. Az együttes legutóbb a nemzetközi porondon valamivel ismertebb Namur csapatára mért kiadós, 83–39-es verést, és nyilván nagyon elszántan várja a Sopront.

Belga játékosaik mellett nemzetközi tapasztalattal rendelkező légiósai is vannak szép számmal a Mechelennek. A négyes poszton például az az amerikai Morgan Bertsch, aki az előző évadban a most már a soproniakat erősítő Alice Kunek csapattársa volt a lengyel Gdyniában, de korábban Magyarországon is megforduló játékossal szintén rendelkezik a belga együttes a pár éve a Diósgyőrben kosarazó, így majd volt csapatával is szembekerülő chilei center, Ziomara Morrison személyében.

A belga női kosárlabda folyamatosan fejlődik. Bár a Mechelen Euroliga-szinten nem egy tapasztalt együttes, hazai pályán, a szezonnyitón és éppen a címvédő ellen nyilván kettőzött akarattal próbál majd bizonyítani, és erre a soproniaknak fel kell majd készülniük.

A Sopronról köztudott, hogy a két centere, az ausztrál Magbegor, valamint a szerb Sztankovics csak nemrég csatlakozott a csapathoz és kapcsolódott be a felkészülésbe, így az együttes jelenleg még az összeszoktatás fázisában van. Gáspár Dávid együttese az Euroliga-győztes alakulathoz képest alaposan átalakult. Annyi ideje nincs együtt a keret, hogy folyamatosan magas szintű, olajozott csapatjátékról beszélhessünk, viszont a nagyobb Euroliga-tapasztalat kétségtelenül Fegyverneky Zsófiáék mellett szól, és a szurkolók remélik, ezt érvényre is tudják juttatni, így győzelemmel kezdik majd a sorozatot.

Gáspár Dávid vezetőedző a csoport erősségéről, a nyitómeccs várakozásairól így nyilatkozott: „Csoportunkból a Mersin játékosállománya alapján kiemelkedik. A Schio is nagyon jól erősített. A korábbi évek tapasztalatából kiindulva a többi csapatnál is minden pozícióban vannak meghatározó, jó játékosok, kérdés, mikor érnek csapattá. A Mechelenről egy mérkőzésének a felvételét tudtuk megszerezni, így kicsit úgy megyünk neki a találkozónak, mint a Bourges ellen a Szuperkupában. Nem lesz egyszerű dolgunk, de természetesen nyerni megyünk Belgiumba.”