– Ha jól tudjuk, még a Győri Dózsában, 2009-ben volt edző, milyen volt újra a kispadon ülni? – kérdeztük az ötvenéves egykori kiváló futballistát, Korsós Attilát, aki többek között az ETO, a Sopron, a Fehérvár, az Újpest, a Salzburg, a Gyirmót és a DAC labdarúgója is volt. A magyar nemzeti csapatban három gólt szerzett, a Grúzia elleni 4–1-re megnyert világbajnoki selejtezőn kétszer talált a kapuba.

– Őszintén? Nem éreztem valami jól magam, s nem csupán azért, mert négy-nullára kikaptunk – válaszolta a volt futballista. – Azt gondolom, nem való nekem ez a szakma, hiába töltötte ki az egész életemet a futball. Segíteni, tanácsot adni nyilván tudok, de egyébként nem is kell mindenkinek edzőnek lennie, aki valaha futballozott. Összetett feladat, stresszes munka az edzősködés, főleg, ha nem megy a csapatnak, de muszáj volt valakinek most leülnie a padra, s én lettem az, aki Hannich Pétert helyettesítette Lipóton. Szerencsére a következő fordulóban már ismét ő meccsel a felnőttcsapattal.

– Milyen feladatokat lát el amúgy Ménfőcsanakon?

– Elsősorban az utánpótlással foglalkozom, de úgy is fogalmazhatnék, hogy amolyan mindenes vagyok. Azt csinálom, ami épp szükséges, legyen szó a focival kapcsolatban bármilyen feladatról, munkáról. A városi kispályás bajnokság szervezésében, lebonyolításában továbbra is részt veszek. Ebből is látszik, inkább a sportvezetői munka vonz, mint a kispad.

– Azt hallani, nincs könnyű helyzetben a ménfőcsanaki egyesület.

– Most a túlélés időszakában vagyunk, sajnos sokan „menekültek” el tőlünk, pedig nem csak nálunk akadnak gondok. Nyáron például ötvenöt gyerek igazolt el tőlünk, amit szerintem minden egyesület megérezne. Talán az U7-es csapatunk lesz teljesen komplett, mert idejönnek majd az iskolások. A legnagyobb problémánk, hogy nincs normális edzőpályánk. Ha ez megoldódna, egészen más lenne a légkör. Ezen is dolgozunk, hogy aztán újra szeressenek majd futballozni a srácok Ménfőcsanakon. A feltételekben mindenképp javulnunk kell, de most, ahogy említettem, túl kell valahogy élnünk ezt az időszakot.

– Eddig nem nagyon megy a csanaki csapatnak. Öt mérkőzésből ötöt vesztettek el...

– Alaposan megváltozott a keretünk, s nyilván nem állt még össze a csapat. Nem volt könnyű a sorsolásunk, de most jönnek majd a valamivel könnyebb összecsapások. Bízom benne, hogy elkezdünk pontokat gyűjtögetni, s ezáltal megindulunk felfelé a tabellán. Nem hiszem, hogy kiesési gondjaink lesznek, idővel ki fogunk egyenesedni.