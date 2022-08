Az 1972-es müncheni olimpikonok közül elsőként Horváth József kézilabdakapust, későbbi edzőt szerettük volna megszólaltatni az emlékeiről. Az egykoron népszerű Alibi már régen eltűnt a reflektorfényből, a sportág berkein belül sem tudtak a hollétéről, az általunk ismert már mobilszámát más vette fel.

Végül a feleségét, Szvitek Erzsébetet sikerült utolérni. Rezignáltan szólt bele a telefonba:

– Szia, Győző! Madridban vagyunk, Józsit sajnos nem tudom adni, mert jelenleg is kórházban van, és nagyon nagy a baj.

Döbbent csend volt a vonal mindkét végén.

Majd elcsukló hangon annyit kért, hogy egy kicsit később keressem.

Így is történt. Egy mély levegővétel után belekezdett a szomorú történetbe.

– Tavaly decemberben karácsonyozni jöttünk ki Madridba Szandrához és az unokánkhoz, Cristóhoz. Józsi két kínai oltás után kint elkapta a Covidot és beteg is lett. Bekerült a kórházba, ahol az orvosok megállapították, hogy a vírustól tüdőgyulladást kapott. Később kiengedték, de nagyon nehezen kapott levegőt, ezért kivizsgálták az Infanta Sofia kórházban, ami Spanyolország egyik leghíresebb egészségügyi intézménye. Itt állapították meg nála a tüdőelhalást. Az azóta eltelt időt hol itthon, hol a kórházban töltöttük. Folyamatosan kap oxigént, kezdetben tizennyolc, egy ideje már huszonnégy órán keresztül. Néhány napja újra visszakerült a kórházba, mert borzasztóan fájtak a csontjai. Újból kivizsgálták és kiderült, hogy áttétes másodlagos csontrákja van és az időközben megállapított tüdőrák az elsődleges.

A Rába ETO 1973-ban bajnoki ezüstérmes és MNK-győztes csapata. Álló sor, balról: Böröczki, Samodai, Szórádi, Joósz Attila edző, Kristofori, Pelikán, Pálmai. Ülő sor: Horváth J., Balogh, Visi, Horváth L., Cséka, Kaszás, Gyömörei.





A kezitortenelem.hu tanúsága szerint Horváth József 119 alkalommal védett a magyar válogatottban, a TFSE, a Rába ETO és a Vasas színeiben. Tagja volt a világbajnokságon 1970-ben nyolcadik, majd 1974-ben hetedik helyen végzett nemzeti csapatnak. Münchenben a férfi kézilabda először szerepelt az olimpia műsorán.

A Faludi Mihály vezette együttestől titokban sokan jó eredményt vártak, mert az ötkarikás játékok előtt hazai pályán a nagy riválisokat is sikerült legyőzni. A csapat azonban nem tudta átlépni a saját árnyékát és a nyolcadik helyen zárt. Ahogy Horváth József évtizedekkel később fogalmazott: az olimpia forgataga, az élmények talán túlzottan is magával ragadták a keret tagjait.

Többször volt a legjobb kapus nemzetközi tornákon, a család emlékezete szerint pedig egyszer a világ legjobb hálóőrének is megválasztották Abas Arslanagiccsal és Cornel Penuval egyetemben.

A kézilabdás pályafutásának legszebb éveit Győrött töltötte, a Rába ETO-val 1973-ban megnyerték az MNK-t, a bajnokságban pedig ezüstérmet szereztek.– Nagyon megörült, amikor megtudta, hogy cikk készül róla a Kisalföldben – folytatja a felesége. – Kérdeztem tőle, mit üzen az olvasóknak, a sportrajongóknak. Azt mondta, hogy a legfontosabb, amit követni kell az életben, az a becsület. Fontos a sportszerű élet, és hogy higgyünk magunkban, mert ő is mindig így tett. Egyébként gyakran emlegeti az egykori ETO-s csapattársakat, Horváh Lajost, Cséka Lajost, Balogh Imrét és a többieket. Sok szeretettel gondol rájuk, és közben mesél nekünk egy-egy élményt, ami a kézilabdához, a csapathoz köti. Boldog, hogy megvannak ezek az emlékei, hiszen elszenvedett pluszban egy homloklebeny-sérülést is, ami időnként memóriavesztést okoz nála. Most mindent elkövetnek az orvosok, hogy meggyógyuljon, de nem sok jóval biztatnak bennünket.

A 72. születésnapja családi körben.





Horváth József mindenesetre küzd, ahogy egy igazi sportemberhez illik és bízik a felépülésében. Szurkolunk neki, hogy sikerüljön és védje ki ezt a ziccert is. Ahogy anno a kézilabdapályán megszokhattuk tőle.