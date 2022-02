Gyulay Zsolt a tizenhetedik vezetője a 127 éves szervezetnek. Kevesen tudják róla, hogy az ugyancsak kajakozó feleségének köszönhetően – mert szerelmes lett – három éven át az ETO színeiben sportolt. Ráadásul az első olimpiával kapcsolatos emléke is Győrhöz fűződik, ugyanis az ismert politikai okok miatt a zöld-fehér klub válogatott versenyzőjeként maradt le társaival Los Ange­lesről.– Vácról 1983-ban kerültem Győrbe. Azt követően, hogy egy versenyen megismertem Katit – aki később a feleségem lett –, hogy minél több időt tölthessünk együtt, klubot cseréltem – meséli nevetve. – Jó visszagondolni rá, hiszen fiatal voltam és remek csapatba kerültem. Az edzőm, Fazekas Tibi örömmel fogadott, a társaim, Ábrahám Csabi, Sztanity Zoli, Joós Pisti, Kadler Guszti, Pongrácz Csabi, Borsodi Géza, Ihász Karcsi, Benkő Tomi kivétel nélkül remek kajakozók voltak.

Az 1984-es ötkarikás játékokon a kajak négyesek 1000 méteres rajtjánál három győri, Ábrahám, Joós és Gyulay ült volna a magyar hajóban, a negyedik az MTK-s Rajna, ha a politika nem húzza keresztbe a számításokat.

– Ez örökre fájó pont az életemben. Az olimpia helyett rendezett barátságversenyen nyert bronzérem sem lehet vigasz rá. Aztán 1985-ben behívtak katonának, a Honvédhoz igazoltam, de a győri kötődésem mindmáig megmaradt. A gyermekeink is sok időt töltöttek a városban a feleségem szüleinél, akik sajnos már nem élnek. A sógoromhoz, Nyúlra viszont most is járunk, de Győr mindig a második otthonom marad – mesélte.

Gyulay Zsolt elárulta, 2024-ben pályázott volna a MOB elnöki posztjára, ám a sors közbeszólt, így előbb lett az ötkarikás szervezet vezetője.

– Váratlanul ért Kulcsár Krisztián lemondása, ám ha az élet így hozta, éltem a lehetőséggel – tette hozzá. – Az elmúlt évtizedben soha nem látott anyagi támogatást kapott az élsport, az utánpótlás és az olimpiai mozgalom is. A lehetőséggel nem minden területen tudtak élni. Borkai Zsolt elnöksége idején komoly jogosítványt kapott a MOB az államtól, amit a ciklus végén megvontak a szervezettől. Szerencsés lenne, ha ezeket a jogosítványokat visszakaphatnánk. Azt látom, a sportágak tudják, mit szeretnének, de az érdekérvényesítő képességük gyenge. Ennek erősítésében is a segítségükre kívánok lenni.

Gyulay Zsolt a legsürgősebb feladatnak a MOB új alapszabályának kidolgozását tartja.

– A tagok közül jelenleg hiányoznak a klubok, az egyes delegáló szervezetek képviselői. Persze nem lenne szerencsés, ha százhúsz fölötti taglétszámmal dolgoznánk. A delegáltaktól viszont elvárom, hogy aktívan részt vegyenek a munkában – folytatta a sportvezető, aki a 200 plusz 200 elnevezésű programról is beszélt.

– Ebben azt fogalmaztuk meg, hogy a párizsi olimpiára kétszáz kvótát szerezzenek a versenyzőink, 2030-ban pedig már kétszáz ötkarikás arany­éremmel büszkélkedhessenek a magyar sportolók. (Jelenleg ez a szám 183 – a szerk.) Ez a terv szerintem teljesíthető.

Gyulay Zsolt a Hungaroring Sport Zrt. vezérigazgatója is, a MOB-ot társadalmi munkában vezeti, de mint elárulta: az sem kizárt, hogy a Hungaroringnél csak elnök marad.

A sportvezető ma este utazik Pekingbe, a téli olimpia helyszínére: – Remélem, gyorskorcsolyásaink most is felejthetetlen élményben részesítenek bennünket.