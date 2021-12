Kihagyja a világbajnokságot 2021.11.23. 16:10

Fizikoterápiával hozzák formába januárra Jelena Despotovicot, a Győri Audi ETO KC átlövőjét

Az elmúlt napokban külföldi sajtóorgánumokra hivatkozva több hazai oldalon is megjelent a hír, miszerint a Győri Audi ETO KC átlövője, Jelena Despotovic súlyos sérülés miatt kihagyja a világbajnokságot, sőt még műtétre is szüksége lesz. A klub vezető orvosa, dr. Balogh Péter számolt be a játékos egészségügyi állapotáról.

A klub weboldalán osztotta meg dr. Balogh Péter csapatorvos nyilatkozatát:

.„Nem újkeletű sérülésről beszélünk Jelena Despotovic esetében, hanem egy vele már korábban is előforduló, túlterhelés esetén jelentkező vállpanasz újult ki ismét. Emiatt nem javasolt a sorozatterhelés, ami egy világversenyen elkerülhetetlen a játékos számára. Ahhoz, hogy panaszai megszűnjenek és lövő válla teljesen meggyógyuljon, azaz hogy januártól 100%-ban a csapat rendelkezésére álljon, komplex fizikoterápiás kezelés szükséges a következő hetekben, melyet természetesen el is végzünk.” -

