Mohács-film is készül - A mohácsi csata 500. évfordulója 2026-ban lesz, így már erre is készülnek a Most vagy soha alkotói. Az előzetes információk szerint elmesélik majd, hogy mi és miért történt 1526-ban Magyarországon, emellett sok, Mohácshoz kapcsolódó tévhitet is szeretnének eloszlatni.