A jazz korunk népzenéje

– Mindketten muzsikusok, tanárok vagyunk. Csodálatos dolog zenével érzelmeket és gondolatokat átadni, de legalább akkora élmény tanítani is olyan fiatalokat, akik zenei pályára készülnek. Ezzel a céllal érkeztünk Győrbe. A tanórán nem csak elemeztünk, gyakorlási tanácsokat adtunk, komponálásokat mutattunk be, hanem játszottunk is, hiszen az elméleti tanagyag mellett a legfontosabb maga a zene élvezete – fogalmazott lapunknak dr. Binder Károly, hozzátéve, a jazz korunk népzenéje, olyan muzsika, ami mindenhol jelen van a világban, nyelvét pedig folyamatosan beszélnünk kell.

Saját kompozíciójuk mellett Bartók és Kodály zenéje csendült fel a rendhagyó tanórán, de különböző, egyedi fúvós hangszerek is bemutatkoztak. Borbély Mihály megszólaltatta a szaxofon mellett a tárogatót, ami a jazz zenében is megállja a helyét. Fülbemászó dallamokat játszott egy szlovák fujarán, de színezte a műsort egy moldvai csángó, kaval nevű furulyaféle hangja is.

– Ezen hangszerek dallamait is értelmezhetjük jazzként, noha nem az a fajta zene amit New York-ba, Los Angeles-be, vagy éppen Párizsba játszanak. Igyekeztünk széles repertoárt hozni a diákoknak, de a lényeg az volt, hogy élő zenét hallgassanak. Fontos, az elmélyült, odafigyelt zenehallgatás, főleg ennek a generációnak. Ezért érdemes koncertekre, jazz klubokba járni, ahol igazi, művészi zenét lehet hallgatni –mondta el Borbély Mihály.

A Zeneművészeti Egyetem Jazz-tanszékének tanárait, a rendhagyó tanóra után koncerttermeket irigylő vastaps fogadta, akik kicsit meghatódva, de ugyancsak szép élményekkel vonulhattak le egy kis időre a színpadról.

A két művész nem csak muzsikált, hanem életre szóló élményeket is adott fiataloknak.

– Diákjainknak, és nekünk felnőtteknek is hasznos dolog kitekinteni más műfajok felé, főleg amikor a jazz ilyen jeles képviselői játszanak iskolánk színpadán. Ez a koncert is remekül példázta, hogy mennyi közös gyökere van a különböző stílusú zenéknek. A két művész nem csak muzsikált, hanem életre szóló élményeket is adott fiataljainknak –fogalmazott Baross Gábor az intézmény igazgatója.

Nem először rendeztek rendhagyó zeneórát az intézményben, tavaly a nemzetközi kurzusok meghívott professzora, Nebojsa Jovan Zivkovic ütőhangszeres előadását tekinthették meg a diákok.