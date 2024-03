– Három dolog inspirált a könyv­írásra. Az egyik, hogy szerettem volna emléket állítani a családunknak. A kötet ilyen módon életrajzi regénynek is tekinthető. A másik ok, hogy harminc éve átkosoznak és komcsiznak, holott az a kor, amelyben a nemzedékem felnőtt, az anomáliái ellenére is boldog volt. Azok az évek a felhőtlen ifjúságunkat jelentették, amikor fiatalok voltunk, tanultunk, dolgoztunk és aktív közéletet éltünk. Miközben a könyvben kibontakozik a családtörténet, természetesen bemutatom a kort is a hibáival együtt.

Fiziker József korábban huszonegy évet töltött a közéletben, ebből hetet az ifjúsági mozgalomban, hetet a pártapparátusban és végül hetet a szakszervezeti mozgalomban.

Fotó: Fiziker József

Végül az utolsó rész a betegségemmel és a reményt adó új terápiával foglalkozik. 2020. március 3-án ért el a kór, annak is a legdurvább fajtája, a rák – mesél Fiziker József élete első könyvéről, amit részben barátai unszolására írt meg. Az összességében több mint félszáz írást tartalmazó Mókuskerék magánkiadásban jelent meg.

Fiziker József a Mókuskerék című könyvével. Minden vágya, hogy személyesen köszönthesse a könyvbemutatón megjelenteket.

Fotó: Szalay Károly

– A jelen és a jövő kérdéseit boncolgatom a múlt felvillantásával a könyvemben. Nagy örömöt jelent számomra, hogy feldolgozhattam benne szűkebb pátriám, az egykori Sotex-szőnyeggyárhoz tartozó kolónia történetét. Emellett a sorstársaimnak is szerettem volna reményt adni, hogy van esély a súlyos kór elleni harcunkban – magyarázza, hogy miért is vállalkozott a könyv megírására. – Jó érzés, hogy sokan empátiával kísérik az életutamat, és naponta erőt adnak észrevételeikkel. Családom folyamatos érdeklődése és biztatása is sokat segített – teszi hozzá.

A közös családi fotó 1969. decemberében készült. A felvételen Fiziker József és Tremmel Márta látható az eljegyzésükön, szüleik és Márta testvéreinek körében.

Fotó: Fiziker József

– Az elmúlt hónapokban olvastam egy szép gondolatot, miszerint: aki búcsúzni kényszerül, ne vigye magával a vágyait, csak az emlékeit. Megfogadtam a tanácsot, és boldog vagyok, hogy olyan emlékcsomaggal utazhatok majd, amely nyomot hagy a családom, a barátaim és az ismerőseim emlékezetében. Ez persze nemcsak az én érdemem, hanem a támogatóimé is. Tisztelettel mondok köszönetet nekik, és várok mindenkit április 6-án 10.30 órakor a Jereván-lakótelepi Lővéri Nyugdíjas Klubban a könyvbemutatón. Remélem, a sors is így akarja, mert én nagyon – invitál a bemutatóra.

A könyvírással február 15-én készült el, és azóta a nyomdából is megérkeztek a kötetek, sőt e-book formában is elérhető az önéletrajzi kötet. Az előszóban így ír magáról: „Sok mindent az igazság aspektusából ítélek meg, de helyenként hiányzik belőlem a tolerancia. Volt, aki naivitással vádolt politikai hovatartozásomért. Baloldali voltam és maradok, míg élek. Büszke vagyok arra, hogy melós srácként ­belekóstolhattam az értelmiségi ­­lét­­be is.”