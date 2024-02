Körtvélyfáy Dina

Korábban rendeztek már vitrinkiállítást karácsonyi témában, most pedig a farsang ideje ihlette meg Giczi Annamária könyvtárost, az összeállítás készítőjét. Lapunknak arról is beszélt, a tárlat elemei a farsangi időszakhoz kapcsolódnak, többségében pedig a könyvtár állományából kerülnek ki. A könyvtárba látogatókat vidám, színes, szórakoztató kiállítás várja, amelyből a kötetek a tárlatot követően ki is kölcsönözhetőek. Az olvasók többet megtudhatnak a velencei, a riói, a quebeci és a new orleansi karneválról, valamint a busójárásról is.