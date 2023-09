Fennmaradásuk érdekében elengedhetetlen, hogy szeressük, gondozzuk, karbantartsuk, méltó módon használjuk őket, és megfelelő tisztelettel, szakértelemmel nyúljunk hozzájuk. Azért, hogy igazán otthon érezhessük magunkat hazánkban, nekünk is tennünk kell: ismerjük meg közös épített örökségünket - olvasható a Kulturális Örökség Napjainak weboldalán. Ehhez a fantasztikus kezdeményezéshez csatlakozott a Soproni Múzeum csapata is. A Kulturális Örökség Napjainak keretein belül szeptember 16-án szombaton, 14 és 16 óra között valamint szeptember 17-én vasárnap, 14 és 16 óra között a Múzeumnegyedben ingyenes, vezetett sétával várják a látogatókat. A sétán a múzeum munkatársai az épületegyüttes azon részeit mutatják be, amelyek ingyenesen látogathatók, a kiállításokat belépődíj ellenében kereshetik fel az érdeklődők. Előzetes regisztrációra nincs szükség.