A minden nyáron összeálló, némileg változó társulat a próbák során igazi közösséggé formálódott. – Tíz évvel ezelőtt arra gondoltam, hozzunk létre egy olyan közösségi programot, aminek nemcsak nézői vagyunk, hanem szereplői és alakítói is. Fontosnak tartottam, hogy a környező településekről is bekapcsolódjanak azok az emberek, akik hasonlóan gondolkoznak, mint mi. Az összetartó közösség mellett egy védjegyet, brandet is akartam építeni Fertőszéplaknak. Ma ha valaki azt mondja, Az öröm útja, arról a település jut eszébe, és ez fordítva is igaz – mesélt a kezdetekről Kóbor Attila, a település polgármestere, a darab egyik apostola. A képviselő-testület is támogatta az ötletét, de ahhoz, hogy a mai formájában megelevenedő produkció összeálljon, nagyon sok segítő közreműködőre volt szükség.