– A kiállított alkotások egy része vágyak a tökéletességre, ami az egyszerűségből, az anyagok és formák, harmóniából tevődik össze. Alkotásaik a harmóniára való törekvést fejezik ki, ami az emberiség legfontosabb és legállandóbb vágyakozása.

Ennek mondhat talán ellent Juhász Tibor alkotása, aki egy társadalom kritikával indítja a kiállítást. A poénba öltött tengerparti idilt Mikóczy Dénes törékeny sorai törik meg, melyet a relatív boldogság képe próbál ellensúlyozni.

A harsány színek után a feloldozást Borbély Károly hozza el, azon elv mentén, hogy a kép nem beszél, hanem mutat. A szakrális gondolatmenetet zárják le Kovács-Csonga Anikó egyedi linometszetei, melyek monokróm káoszban keresik a harmóniát.

M. Tóth Judit ékszer inspirációi, a természetből merített, geometrikus elemekkel játszanak, és ezzel is kiemelve az életterünk megismételhetetlen mintázatait. Az ékszer és a viselője közötti harmóniára törekszik. Átellenben Borbély Máté alkotásai is csatlakoznak az előbb említett természeti inspirációkhoz. Plasztikái az üveg és a fa anyagainak kombinációi, a természet és az ember alkotta mesterséges formai leleményeinek együttéléséből fakadnak. Különösen kiemelve a famonolitot átlyukasztó kulcsot.

A „megvilágosodást” Sipeki Zoltán ólmozott üvegképei, és túloldalt Simon Anikó üvegfestményei hozzák el, akik üvegbe álmodjak meg gondolataikat az üvegfesték ragyogó, erőteljes színeit maradéktalanul kihasználva.

Godány Sándor hozza el az arany színben domináló geometrikus metamorfózisát. Peter Augostovic alkotásai modern szín használatával és egyedi, szinte domborműszerű képeivel hívja fel magára a figyelmet. Zuzana Benková kombinált technikájú pop-artos alkotásai és önmagukat kitakaró körei próbálnak zavart kelteni a befogadóban.

A KOMP kiállítás hajóskapitánya Varga György, csillagködben úszó lélekhajón vezet minket tovább a hullámzó érzéseknek, benyomásoknak nyomatain, különféle színekkel, formákkal örökül hagyva. KOMP-ra szálltak idén is a pillanat művészeivel, Füredi Kornél, Uzsák Zoltán és a dunaszerdahelyi Karaffa Attila. Ők azok, akik a mindennapi életünket, világunkat próbálják művészi módon megörökíteni a pillanat megragadásával fotóikon keresztül.

Végül de nem utolsó sorban utunkat Lipcsey György Munkácsy-díjas kőbe rejtett bronz kispalsztikái zárják – mutatott rá a tárlaton látható alkotásokra Csiszár Péter.

A kiállítás hivatalos megnyitója a Szent István Napok keretében, augusztus 18-án 18 órától lesz. A művek szeptember 8-ig tekinthetőek meg.