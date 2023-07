A szervezők a Várkerületen két színpadot is felállítanak, ahol sztárvendégek mellett helyi zenekarok is fellépnek. A kikapcsolódni vágyókat hangulatos teraszok is várják a chillzónában. A rendezvénysorozat előadói közül mindeddig két sztárvendéget jelentettek be: augusztus 19-én kora este ad koncertet a Follow the Flow zenekar, amelynek nevéhez számtalan telt házas nagykoncert és megannyi közönségkedvenc dal fűződik.

A közös ünnepségen lesznek sztárfellépők, családi programok, sörkülönlegességek, gyermekjátékok és kézművesvásár is.Augusztus 20-án kora este hazánk könnyűzenei palettájának egyik legnépszerűbb zenekara varázsolja majd el a Várkerület közönségét, ugyanis színpadra lép a Margaret Island. Mindezeken felül a Soproni Piknik szervezői a közösségi oldalukon folyamatosan jelentkeznek bejelentésekkel a fellépőkkel és a programokkal kapcsolatban.