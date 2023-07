Szerdán tartotta ülését a HashtagKN Zenei Fesztivál zsűrije a főszervező székházában, az észak-komáromi Egressy Béni Városi Művelődési Központban. Lakatos Róbert igazgató mellett Emmer Péter és Domonkos Pál értékelte a mezőnyt.

A HashtagKN-re – melynek a célja az, hogy támogassa és felkarolja a szlovákiai zenekarokat és előadókat – összesen 16 banda jelentkezett. A kétnapos fesztiválra előválogatás alapján kaptak meghívót a zenekarok. A HashtagKN idei fesztiválhétvégéjén fellépett Nagy Viki és zenekara, a ChapteR5, a The Beat This, a Szuperzöld, a Kingfishers, a No Para, a Lawn Dogs és a José LIVE.

A zsűri a saját dalokat, a zenei nívót, az alázatot, az elkötelezettséget, a hangszeres tudás színvonalát és a bandatagok közti összhangot figyelte a döntés meghozatalakor. A verseny fődíját, az 1000 eurós pénzjutalmat a Lawn Dogs nyerte, második lett a Kingfishers, ők 500 eurós jutalomban részesültek, harmadik helyen pedig a No Para végzett, ők 300 eurót kaptak. A különdíjat a José LIVE érdemelte ki, ők egy 500 eurós hangszervásárlási utalványt nyertek.