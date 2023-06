A házaspár néhány éve kóstolt bele a mesekönyvírás világába. Maguk is a Szigetköz szerelmesei, hiszen itt nőttek fel, és megannyi élmény köti őket a térséghez. Ennek nyomán kezdtek el egy nem mindennapi mesekönyvet írni, amelynek főszereplői Acca és Zokni. Az évek alatt több rész is megjelent a kisfiú és kutyája kalandjairól, amely az olvasót, így a gyermekes családokat is a természetbe, pontosabban a Szigetközbe csalja.

- Mivel a történetek valós szigetközi helyszíneken játszódnak, ezek remek úticélok lehetnek egy-egy hétvégi családi kiruccanás során, miközben a gyerekek átélhetik a fantáziavilággal és a valósággal való játék élményét. Az otthonülőknek is izgalmas lehet a könyv, kedvet hozhat, hogy kimerészkedjenek a természetbe és felfedezzék saját környezetük érdekességeit - ajánlja Gecsei Ádám és Gondár Flóra.

A házaspár térképet és zseblexikont is álmodott a kötetekbe.

- Nemcsak fejezeteket rejt a könyv, hanem egy mesés Szigetköz-térképet is, amelyen szerepelnek a fontosabb látnivalók, de érdekességekre is bukkanhatnak, azok akik a kezükbe veszik - hangsúlyozta Gondár Flóra.

Gondár Flóra és Gecsei Ádám - Fotó: Csapó Balázs

- A Duna mélyére süllyedt betonhajóról, a kunszigeti Tündérvár mondájáról is olvashatnak. Acca zseblexikonjában szereplő növényeket és állatokat is megkereshetik a könyv oldalain. A született felfedezők pedig kipipálhatják azokat az élőlényeket, amelyekkel már találkoztak kirándulásaik során - tette hozzá Gecsei Ádám.