- Az idei Tápi Hegysori Tavasz tematikája a hagyományos falusi lakodalom volt. A programok az esküvő és lakodalom élményei köré szerveződtek, a kiállítást is ez a téma hatotta át - osztotta meg velünk Farkasné Takács Judit, a Táp Fejlődéséért Alapítvány vezetője.

- A helyi lakosok esküvői fotóiból nyílt kiállítás a hatos számú műemléki zsellérházban. Négy ruhát is megcsodálhat a látogató. Három esküvői ruhát: egyet az 1970-es, egyet a 2000-es és egyet a 2023-as évből. A nyoszolyólányruha az 1960-as évekből való. Kiállítottunk egy menyasszonyi koszorút, amelyet Borbély Sándorné, született Baracskai Erzsébet viselt esküvőjén 1926-ban. A kiállítást Tanai Péter néprajzkutató nyitotta meg, aki beszélt az esküvői fotózás változásairól is. Sokan hozták féltve őrzött családi képeiket a világháború előtti időszakból is.

Hozzátette: a kiállítás júniusban megtekinthető Tápon a Hegysor 6-os számú házban. Bejelentkezés, érdeklődés az Önkormányzatnál, a 06 96-554-121-es telefonszámon.