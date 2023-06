Ekkor még nem sok ilyen jellegű csoport működött az országban. Farkas Márta, az écsi Dr. Barsi Ernő Népdalkör jelenlegi vezetője, aki 6 évesen került a csoportba, úgy emlékszik vissza: kicsit nehezen ment a toborzás. De azért aztán szép számban voltak, akik jöttek az alakuló Écsi Hímző Pávakörbe. Ernő bácsi örömére az asszonyok, lányok mellett a háborút megjárt férfiak is kaphatóak voltak a közös éneklésekre. A tagok adatközlők is lettek, segítségükkel készült el az 1985-ben Barsi Ernő által összegyűjtött és kiadásra került „Megérett, megérett Écs hegyén a szőlő” című daloskönyv, mely Écs község történetét, népdalait, népszokásait, a földeken, árokpartokon játszadozó gyermekek játékait, mondókáit tartalmazza. Az első 16 évben Barsi Ernő volt a vezető, majd nyolc évre Farkas Katalin vette át a stafétabotot. A népdalkör 2014-ben vette fel az egy évvel korábban elhunyt alapító nevét. Ötven év alatt sok minden változott a világban, de népzenei értékeink, dalaink továbbra is múltunk tudói maradnak. Szombaton a tagok koszorúzással emlékeztek az alapító sírjánál Écsen.