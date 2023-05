Együtt dobbant a sok láb és a sok szív is 1 órája

Színes forgatag a 11. Forgó Rózsa Fesztiválon Tatabányán

Forogtak a rózsák s velük együtt a szoknyák is libbentek két és fél napon át a múlt hétvégi Forgórózsa Fesztiválon Tatabányán. Persze nem csak táncból, de népzenéből, népdalokból, viseletekből, néphagyományokból is láthattak, hallhattak a népművészetek iránt érdeklődők. Minden adott volt a sikeres népművészeti fesztiválhoz, csak az időjárás nem fogadta igazán kegyeibe a szereplőket és közönséget. Így is több, mint ezer fellépőt és a közönséget is vonzott a rendezvény.

A Forgórózsa Népművészeti Központ, mint fő szervező A Vértes Agorájával, mint társszervezővel együtt, az esős, borongós, hűvös idő ellenére sok embert tudott kimozdítani. Aki eljött a zömében ingyenes népművészeti fesztiválra, az biztosan nem bánta meg. A rendezvény résztvevőit, szervezőit Bencsik János országgyűlési képviselő és Szücsné Posztovics Ilona Tatabánya polgármestere köszöntötték.

A fesztivál már tulajdonképpen csütörtökön elkezdődött, „Az üveghegyen is túl… címmel Határvölgyi Csillának, az Erkel Ferenc Zeneiskola tanárának festményeiből nyílt kiállítása a koncertteremben. Pénteken már perdültek a szoknyák, a Pólya György Általános Iskola néptánc tagozatosai adtak gálaműsort. Pénteken még egy kiállítás nyílt meg, Komárom-Esztergom Vármegyei népművészek mutatkoztak be, a tárlatot Lusztig Péter Tatabánya alpolgármestere ajánlotta mindenkinek. A színpadokon egymást váltották a népi együttesek, a gyermek csoportoktól a felnőtt korosztályokig. Program nem maradt el, csak a hideg idő miatt fedett helyen mutatták be produkcióikat a csoportok, amelyek hat népművészeti ágban mérték össze tudásukat. Már hagyomány, hogy egy határon innen és egy határon túli csoport gálaműsor keretében mutatja be szokásaikat, néphagyományukat, viseletüket, dalaikat, táncaikat. Határon túlról idén Nyárádmentéről, Nyárádmagyarósi és Nyárádselyei, hazánkból Baranya vármegyéből, Hosszúhetényből érkeztek hagyományőrzők. Nívós produkció volt a „Pannonia Színei” Közép-Dunántúli tánc, zenei és énekes hagyományainak bemutatása, amelyben az Alba Régia, a Tördemic Néptáncegyüttes és Komárom-Esztergom Vármegyei táncegyüttesek, a tatai Pötörke és Kenderke, a tatabányai Csutri, a komáromi Garabonciás adtak elő. A rendező: Majoros Róbert, kísért a Galiba együttes. Igazi népművészeti csemege volt a koreai folklór, valamint a Tabán Szerb Táncegyüttes. A fesztivál zárókoncertjét Nagy-Csomor András és Zenekara, „Variációk népzenére és népi dallamokra” című fergeteges műsora zárta. Szegvári Ildikó a Forgórózsa Népművészeti Központ művészeti szakmai vezetője elmondta, céljuk volt ezzel a rendezvénnyel megmutatni a közönségnek, hogy milyen szép a népi és a nemzetiségi kultúra. "Bánhidán rendeztük az első forgórózsa fesztivált, akkor még nagyon kicsiben, így népszerűsítjük a népművészeteket. Tatabányán nem volt ennek hagyománya. Ott vagyunk az iskolákban, tanítunk népi táncot, népzenét. Lényeg, hogy minél többen ismerjék meg a népművészeteket."

