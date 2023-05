A SopronFest újszerű koncepcióval, az „urbán-tematikával” jelent meg a hazai fesztiválpiacon. A rendezvény ideje alatt napközben a városban, sok-sok helyszínen voltak programok, míg délutántól-hajnalig a Lőverek adott otthont a legnagyobb koncerteknek, a vártnál is nagyobb, teltházas eredménnyel. A szervezők már bejelentették, jövőre is megrendezik a SopronFestet, melynek időpontját a napokban hozzák nyilvánosságra.

- Azzal a gondolattal, hogy Sopron nem maradhat ünnep nélkül elindítottuk az első SopronFest szervezését Fülöp Zoltánnal és Lobenwein Norberttel közösen tavaly év végén, a Hűség Napján. Talán soha korábban nem tapasztalt összefogás jellemezte ezt a szerevezői munkát, hiszen a megvalósításból jócskán kivették a részüket a helyiek is. Az egész várost fesztiválhangulat jellemezte: megteltek az utcák, a terek, a kávézók, klubok, éttermek és borozók. Hálás vagyok, hogy elindult egy új esemény, amelynek 2024-es folytatását nemcsak én, de láthatóan a helyiek és a hozzánk érkező turisták ezrei is várják – mondta el Farkas Ciprián, Sopron polgármestere.

Április 22-én egyszerre 10 kiállítással, illetve Tilla és Kiss Tibor exkluzív podcast-beszélgetésével indult a SopronFest „warm-up” időszaka. Pár nappal később már a Fő téren tartották az ünnepi megnyitót Charlie-val és a Be Massive Horizone dj-ivel a Tűztorony erkélyén a Soproni Sörnapok első programjaként, amelyre a következő napokban mások mellett a Szalonna és Bandája és a WAMP kortárs dizájnvásár érkezett a térre.

A legfontosabb napokra, április 28-29-30-ára pedig már a helyi szállások is megteltek. A 150 éves Liszt Központ, a Búgócsiga Klub és a Kultúrpresszó adott otthont a Telekom PodcastFestnek, amelyre 20 előadó és a vendégeik érkeztek Sopronba, köztük Istenes Bence, Kadarkai Endre, Kajdi Csaba és Geszti Péter. A helyi éttermek zöme programokkal, kedvességekkel várta a vendégeket. Lehetett csokit készíteni a Harrer Csokigyárban, túra keretében bejárni a Soproni Borvidék pincéit, a Michelin-csillagos séf, Rácz Jenő pedig ötfogásos menüvel várta a szerencsés vendégeit. A túrák közül a trabantos kirándulás és Sopronkőhidai Börtön vonzott igazán sok vendéget, a Csillagok Városa túra keretében pedig Pritz Péter vezetésével azokat a székeket látogathatták meg a vendégek, amelyeket világsztárok hagytak a városban.

A SopronFest keretében induló FesztiválExpóra 25 hazai fesztivál szervezője érkezett Sopronba. Az idei szezont elindító SopronFest remek alkalom volt arra is, hogy az országszerte várva-várt fesztiválok szervezői hírt adjanak az idei terveikről, újításaikról. A koncertkínálat a 2023-as év színes keresztmetszetét adta, a legaktuálisabb nevekkel és nagy klasszikusokkal. Jelen volt többek között Azahriah, Beton.Hofi, Dzsúdló, a Halott Pénz, Krúbi, Majka, a Tankcsapda, a Valmar és Sopronban adta hosszú idő után első koncertjét a Quimby.

- Egyszerre szerettünk volna kicsit és nagyot álmodni – értékeli az I. SopronFest eredményeit Fülöp Zoltán és Lobenwein Norbert. - A mennyiség helyett a minőségre és a sokszínűségre helyeztük a hangsúlyt, amikor belevágtunk a SopronFest szervezésébe azzal a szándékkal, hogy egy stabilan működő, turisztikai szempontból is értékes produkciót indítsunk útjára. Az érdeklődés és a közönség fogadtatása várakozáson felülinek mondható. Két nap teltházzal működött és olyan ünnepi hangulat volt jellemző az egész városra, amire egészen biztosan jó érzéssel gondolnak vissza a soproniak és a hozzánk érkező vendégek – tették hozzá.

A SopronFest szervezői nagy hangsúlyt fektetettek arra is, hogy a helyi vállalkozásokat részesítsék előnyben. - Látjuk, hogy Sopronban szinte minden megvalósítható, amire egy fesztivál szervezéséhez szükségünk lehet, legyen szó technikai eszközökről, szolgáltatókról. Ez egy fontos szempont volt a szervezői munka során és utólag is azt mondom, helyes döntés hoztunk és a soproni régióban igazán jó partnereket találtunk minden területen – mondta Váncza Panna, a SopronFest főszervezője.