- Három napra vesszük birtokba a Liszt Ferenc Kulturális Központ első emeletét, ahol természetesen a legnagyobb hangsúly a vasútmodelleken van. A látogatók számtalan zakatoló és füstölő kis csodákkal találkozhatnak, de ezen túlmenően vannak olyan kiállítók is, akik az általuk készített statikus modelleket mutatják be. Továbbá vannak olyan meghívott vendégek is, akik makettekkel és diorámával készültek a kiállításra - avatott be a kiállítás részleteibe Németh Csaba. Hozzátette, a diorámás kiállítók egy-egy élő képet tárnak az érdeklődök elé. Továbbá a kiállításon megtekinthető két terepasztal, és vannak olyan modulrendszerű asztalok is, ahol a járművek több részegységből álló útvonalon futnak, így alkotva egy egész képet.

A soproni egyesület elnöke a vasútmodellezéssel kapcsolatban elárulta, a modelljeiket főként kreatív módon ők készítik el, hiszen az ilyesfajta kereskedőknél nem érhető el a hazánkra jellemző épületek és járművek. - A modellezés sok pénzt vagy kreativitást igényel. Mi inkább az utóbbi utat választjuk, amikor modellezésben gondolkozunk. A korábbi években elkészítettük például a Várkerületet, ami ugyan igényélet kompromisszumot, de szép eredményt tudtunk felmutatni - mondta el Németh Csaba.