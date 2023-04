– A tájházak napja országos rendezvény a tájházszövetség szervezésében, amiben évek óta részt veszünk – mondja Horváth Attiláné Zsuzsa, a fertőhomoki tájház munkatársa. – Régen az állatokat ilyenkor hajtották ki a legelőre, ekkor nyitnak a tájházaink. Ami miatt különösen szívesen csatlakoztunk, mert ez Fertőhomokon 1959-ig fogadott ünnep volt. Ez azt jelenti, hogy Szent György napjától (április 24.) Szent Iván napjáig (június 24.) szombat délután Fertőhomokon nem volt szabad dolgozni a földeken. A homokiak csak szentmisére és litániára mentek. A tiltás oka egy valamikori dögvész vagy jégverés volt. A legenda szerint, amikor egyszer el akarták törölni az ünnepet, egy villám csapott a bíró asztalába. Akkortól a tsz megalakulásáig megtartották az ünnepet.

– A tájháznapon előbb búzaszentelést tartunk, majd tábori misét a tájház udvarán, és Völgyi János hegykői festő, költő tárlatával nyitjuk meg a házat. Az önkormányzat támogatja a rendezvényeinket és pályázunk is. Kézművestáboraink vannak, pajtafesztiválunk, az iskola minden osztálya részt vesz múzeumpedagógiai foglalkozáson.

Fertőhomokon adott egy enteriőr, az 1930–40-es szoba, konyha és kamra, a pajtában a mezőgazdasági eszközök. De Horváth Attiláné szerint ez a mai közönségnek már kevés. – A hátsó szobából interaktív kiállítást alakítottunk ki, ahol megismerhető a falu történelme, megtekinthető a fertőhomoki lakodalmas film. Van egy pajtakocsmánk is, ahol a betérőket szívesen fogadjuk egy italra, de fedett foglalkoztatóval, külső kemencével családi rendezvényeknek is helyet tudunk adni, a kertben pedig népi ügyességi játékokat készítettünk, ott jót lehet játszani.

A felpéci tájházban bemutatott tárgyak mind a helybéliektől kerültek ide.

Fotó: Csapó Balázs

– A felpéci tájház nagy értéke, hogy az itt bemutatottak mind a helybéliektől kerültek ide – mondja Géber József néprajzkutató. A tájháznap itt is búzaszenteléssel indul szombaton, majd a szentmisét követően a programok között nem csak retró, az ötvenes-hetvenes évek süteményeinek versenyét és kóstolását találjuk meg, de biciklitúrára is lehetőség nyílik a közeli ősborókáshoz. Géber József elmondta: a gyerekek akár mobiltelefonos kincskereséssel is összeköthetik az élményt, és biciklit is tudnak biztosítani azoknak, akik nem a környékből csatlakoznának a túrához. A tájházakat véleménye szerint azért is érdemes becsülni, mert megőriznek olyan értékeket, mint amilyen a helyi különleges kalács receptje, vagy Dely Mári balladája, vagy az eleink gyakorlati tudása.

Tényőn kézműves termelői vásár mellett szombaton a Maróti zenekar koncertje és néptáncműsor várja a látogatókat. Kisfaludon citera- és gitárzenével, népi művészetekkel és előadásokkal készülnek az érdeklődőknek.

Mecséren nemcsak szombaton, hanem vasárnap is várják a vendégeket és a tájházi program kiegészül a Szigetköz ismeretét felhasználó kvízjátékkal, illetve kenusétákkal.