Április 1-jén, szombaton és 2-án, vasárnap a húsvéti díszbe öltöztetett Fraknó Várában a régió kézműves termékei és kulináris finomságok, valamint vidám gyermekprogramok várják a látogatókat. A kismartoni Esterházy-kastélyban március 30-tól április 1-ig tartanak a quartetto plus vonósnégyes-napok és április 16-án megnyilnak a kortárs kiállítások. Lakompakon (Lackenbach) április 2-án, faültetési gyermekprogramot tartanak. Mindegyik helyszínen folytatódnak a húsvét előtti héten a gyerekprogramok.

Április 1-2. között Fraknó Várában Sárkány, egyszarvú, húsvéti nyúl címmel magyar nyelvű húsvéti vezetés is lesz 13.15 órás kezdettel. A vezetésen Nyúl Jánossal indulnak felfedezőtúrára az érdeklődők, ahol megismerhetik a húsvét eredetét, az ahhoz kapcsolódó szokásokat, valamint más kultúrák és országok húsvéti hagyományait is. Ezt követően pedig lehetőség nyílik húsvéti ajándékok készítésére a kézműves foglalkozás keretében. A vezetés előtt vagy után a húsvéti ösvényen vidám és ravasz rejtvényállomások várják a gyerekeket. Mindenkit, aki felkeresi az állomásokat és megfejti a rejtvényeket, valamint összegyűjti a pecséteket egy kis meglepetés vár. A magyar programok mellett a németül tanuló lurkók minden bizonnyal élvezni fogják Forfel, a váregér és Griselda, a boszorkány meséit, 10.30, 14.30 és 16.30 órakor! Felnőtteknek szóló magyar nyelvű várvezetés 11 és 15 órakor indul mindkét napon. A vásár, a húsvéti ösvény és a kézműves szoba is mindkét nap 10-17 óráig várja a látogatókat. A vásárra a belépés ingyenes.

A Lackenbachi-kastélyban április 2-án 14 órai kezdettel faültető work-shopra várják a gyereket. A foglalkozáson egy saját ültetésű fa spirituális jelentőségével foglalkoznak és elültetnek a kastély-parkban egy fát.

A kismartoni Esterházy-kastélyban április 1-től teljes nyitvatartással várják a látogatókat.

A magyar nyelvű kastély-jegy vezetések 11.00 és 15.00 órakor indulnak. A kastély-jeggyel számos kiállítás megtekinthető: A hercegnék lakosztályai és Az Esterházy-kastély fénypontjai című kiállítások bepillantást nyújtanak az udvari életbe, valamint megtekinthető a világhírű Haydn Terem is. Két jelentős személy életét állítják reflektorfénybe a Haydn Explozív és az Esterházy Melinda című kiállítások. A kastély történelmi pincehelyiségei pedig a borkészítésnek és Ausztria legnagyobb Bormúzeumának adnak helyet.

Az idei új különlegesség egy hercegi hintó, mely három Esterházyt is kiszolgált. Ez a hintó 2011-ben a monacoi Fastes et Grandeur de Cour d´Europe című, számos királyi és hercegi ház műtárgyait bemutató kiállításon is szerepelt. A 2019-es Esterházy Art Award győztesének, a 2022-es Velencei Biennále magyarországi képviselőjének, Keresztes Zsófi képzőművésznek a The Wig című alkotása, mely először a Tihanyi Fesztivál Haydnkopf elnevezésű kiállítására készült és a Budapesti Őszi Fesztiválon mutatkozott be, bekerült az Esterházy-gyűjteménybe és áprilistól a kismartoni Esterházy-kastély Haydn Explozív kiállításán látható.

A 2023-tól az ifjú látogatókat Trampel várja, hogy a gyerek-audioguide segítségével közösen kalandozzanak végig a kastély termein.

A húsvétváró gyerekprogramok egészen április 9-ig folytatódnak az egyes helyszíneken. Fraknó Várában április 5-én és 8-án várja újra Nyúl János a felfedezésre vágyókat, a kismartoni Esterházy-kastélyban pedig április 3. és 6. között lesznek különböző korosztályoknak szánt húsvéti tojáskereséssel összekötött vezetések, míg április 7-én kicsiket és nagyokat várnak tojásfestésre. A Lackenbachi-kastélyban április 9-én lesz húsvéti tojáskeresés és kézműves foglakozás.

Április 16-án elindul a kortárs kiállítás-sorozat is a kismartoni Esterházy-kastélyban. Vitus Weh kurátor tárlatvezetésével összekötött megnyitó 13 órakor indul Thomas Baumann a kastély díszlépcsőházába készült installációjának bemutatásával. A kastély Fehér-termében pedig „Kertművészetek“ címmel Anna Artaker, Katinka Bock, Susan Philipsz és Markus Schinwald a kastélykert rendezésére irányuló projektterveket láthat a közönség. A kiállítás kurátorai az Esterházy Now tanácsadó testületének tagjai, Fanni Fetzer (Kunstmuseum Luzern), Brigitte Kölle (Kunsthalle Hamburg), Thomas Trummer (Kunsthaus Bregenz) és Vitus Weh (Esterházy NOW). A kastéllyal szemben található Hotel Galántha táncpasszázsában „Milyen zenét hallgatsz hozzá?“ címmel Renate Kordon három táncjelenetét rendezte kiállításba Diane Shooman kurátor. Délelőtt 10 órától kreatív gyerekfoglalkozás kezdődik a Mascaron kávéházban, délután 13 órakor pedig Vitus Weh kurátor vezetésével összekötve nyílik meg a kortárs kiállítás.

További részletek a programokról a www.esterhazy.hu oldalon találhatók illetve kérdések esetén állok rendelkezésre.