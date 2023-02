Az „Itthon vagyok” című tárlatot Szentessy Éva tanár nyitotta meg, közreműködött a gimnázium diákja, Molnár Máté zongorán. Dr. Kis Tiborné, a Tatai Helytörténeti Egyesület elnöke Barcsa Pál életrajzát, művészi pályáját ismertette. „Műveivel gazdagabb lett a körülöttünk lévő világ. Akit egyszer megérintett a művészete, azt nem engedi el többé.”

Barcsa Pál 1982-ben került Neszmélyre, ahol földrajz–rajz–angol szakos tanárként évtizedekig tanított, miközben gazdálkodott, és feleségével együtt öt gyermeket neveltek fel. Már fiatal pedagógusként is alkotott, első, bemutatkozó kiállítása Neszmélyen volt. Napjainkban szőlészettel, borászattal foglalkozik, és természetesen a rajzolás, festés is része a mindennapjainak. Szeret sorozatokat festeni, a kedvenc témáit is így dolgozza fel, lerajzolja, megfesti. Ilyen például a csizma, amely viselőjéről is árulkodik, a cserép-, a virág- és a kakassorozata is. Egy-egy téma sokáig foglalkoztatja, érzelmileg is lekötik, hatnak rá, mint ahogyan nézőközönségére is. „A művészek sajátossága, hogy elvezetnek minket a művészetekig és ott magunkra hagynak. Érezzünk, gondolkodjunk, engedjük, hogy hasson ránk az alkotás, nézzük a képeket és engedjük meg a hatást!” – fejtette ki gondolatait Szentessy Éva. A kiállításon Michl József, Tata polgármestere is köszöntötte a művészt.

Szentessy László, Szentessy Éva, Barcsa Pál és dr. Kis Tiborné a kiállítás megnyitóján. Fotó: Kiss T. József

Tatai kiállításának megnyitóján a tárlat üzenetét így fogalmazta meg Barcsa Pál: „A Jóisten amikor megteremtette a világot, mindenbe teremtett valami szépet. Kívánom nektek, hogy vegyétek észre a szépet és szeressétek egymást! Az Alföldről származom, 1982-től Neszmélyen élek, tanítottam a Neszmélyi Launai Miklós Általános Iskolában. Már korábban megismerkedtem Zsuzsával, aki neszmélyi és később a feleségem lett. Olyan helyen szerettem volna élni, ahol a hegy, a víz és a jó bor mind együtt van. Itt, Neszmélyen mindezt megtaláltam, úgy érzem, itthon vagyok. A tárlat március 14-ig tekinthető meg iskolai előadások napján 8–16 óra között.

A Tatai Református Gimnázium MIND Galériájában ebben a tanévben még kettő kiállítás lesz. Március 21-től Lévai Ádám művész-tanár, míg április 18-án a református gimnázium tehetséges diákja, Váradi Lili mutatkozik be.