Tatabányán az ünnep előestéjén rendezték meg az Értéktár Napot a Tulipános Házban, amely alkalmat adott arra, hogy két új helyi értéket vegyenek lajstromba: dr. Szabó Ignác bányaorvos, a bányakórház alapítójának életútja, illetve a város levéltára kerültek az értékek közé. Ezután Fehér Enikő Mária, a tavalyi Krajcsirovits Henrik városi művészeti ösztöndíjas fiatal alkotó „Épül a város bennem” című kiállítás verseskötetét mutatták be és az író versekhez készített rajzait is megtekinthették az érdeklődők.

A Bányász Táncegyüttes adott műsort.

Vasárnap a magyar kultúra napja ünnepség keretében adták át a Tatabánya által alapított Krajcsirovits Henrik Városi Művészeti Ösztöndíjat és a Tatabánya kultúrájáért díjat.

Idén a 200 éve született Petőfi Sándorról, a nemzet költőjéről és Madách Imréről, a magyar irodalom és drámaköltészet kiemelkedő alakjáról is megemlékeztek. Köszöntőt mondott Szücsné Posztovics Ilona polgármester. Mint mondta: „A magyar kultúra egész életünkben velünk van, része a hétköznapjainknak, ünnepeinknek, társunk a családban. A kulturális értékeink megőrzése és gyarapítása mindannyiunk feladata és felelőssége. Ma határainkon belül és kívül élő magyarok mindenhol ünneplik ezt a napot. Ki ne érezne kellemes borzongást a Himnuszunk elhangzásakor? A 2023-as év többszörösen is ünnep számunkra, hiszen 200 éve született Petőfi Sándor mellett Madách Imre, Az ember tragédiájának szerzője is 1823-ban jött világra, csak húsz nappal később, mint Petőfi. Az ember tragédiájának minden korra van érvényes mondanivalója” – hangsúlyozta.

Az ünnepi beszédek után Fehér Enikő Máriát, a 2022-es év városi művészeti ösztöndíjasát, költőt és írót, majd a 2023-as év Krajcsirovits Henrik városi művészeti ösztöndíjasát, Palkovics Mária orgonaművészt köszöntötték.

Fehér Enikő Mária (jobbra) verskönyveiből nyílt kiállítás a Tulipános Házban. A korabeli írógépen akár verset is lehet írni. Fotó: Kiss T. József

Palkovics Mária Tatabányán él, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen szerzett diplomát klasszikusorgona-előadóművészként. Eredményei közül büszke a 2019-ben megrendezett Országos Orgonaversenyen elért 1. helyezésére. Az ösztöndíjból Max Reger és J. S. Bach műveinek kapcsolatával szeretne foglalkozni és orgonairatot készíteni. Az alsógallai Szent Gál-templom orgonistája, nemzetközi orgonaversenyre készül.

Fehér Enikő Mária tavaly nyerte el a városi művészeti ösztöndíjat, az ELTE-n szerzett irodalom és bölcsész diplomát. Tagja a Fiatal Írók Szövetségének, alapítója a Háttérzaj Irodalmi Körnek.

Fehér Enikő Mária "Épül a Város bennem című verseskötetéből olvasott fel.



A Tatabánya kultúrájáért díjat Murányi Ferenc zenepedagógus vehette át a polgármestertől.

Murányi Ferenc Szücsné Posztovics Ilonától vette át a díjat.

Murányi Ferenc alapító igazgatója a Kodály Zoltán Ének-Zene Tagozatos Általános Iskolának. Intézményvezetői munkája mellett karnagyként tanított, a Tatabányai Bányász Vegyeskar szakmai vezetőjeként is dolgozott. Zeneszerzőként zömében helyi kötődésű szerzeményeket komponált, mint pl. a Szent Borbála-mise, vagy a Fohász Tatabányáért című zeneművet. Ez utóbbi zenemű elhangzott az ünnepségen is a Kodály Zoltán-iskola és a Bárdos Lajos Vegyeskar közös előadásában. Az ünnepség a Bányászhimnusszal ért véget.