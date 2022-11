A BoDoBo zenei ismeretterjesztő formáció szervezésében Tüű Barbara és Dolbilov Alexey, a Győri Balett művészei keltették életre Marika és a Diótörő alakját, de a közönség és a zenészek is szerepbe bújtak az előadás alatt.

A zenekari árok legtöbb hangszerét a Kecskés-Biky Gabriella és Koszorus Imola Dalma zongora négykezese adta, az izgalmas nüanszokat és gegeket pedig Kecskés Tamás ütős hangszerei lopták a hangzásba. Török dob, harangjáték, csörgődob és ujjcintányér is bemutatkozott, és spanyol, arab és kínai dallamokkal vitte képzeletbeli utazásra a klasszikus történet szálain át a gyermekeket és szüleiket. A BoDoBo társulat vasárnap kétszer töltötte meg a hangversenytermet, de jövő heti programjukra is elfogytak már a jegyek.

Győri interaktív koncertjeik után Sopronban is megszólal majd a Diótörő Dióhéjban előadásuk december 28-án délelőtt a Liszt Ferenc Kulturális Központban, de közben is járják az iskolákat és óvodákat, hangszersimogató és ismeretterjesztő foglalkozásaikkal.

Kecskés Tamás a BoDoBo egyik ötletgazdája, több mint tíz éve tanít a Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium zeneiskolai tagozatában, kis- iskolástól a fiatal felnőttekig. Ő az együttes győri születésű tagja, és lányai neveiből állt össze az együttes neve.

– A BoDoBo Művészetért Egyesülettel a jövő generáció koncertlátogatóit szeretnék most elkötelezni a klasszikus zene mellett. Bérletes előadásokat tervezünk, hogy minél több zenei ingert kapjanak a gyerekek. Sikerélményük legyen, ha már felismernek egy hangszert vagy muzsikát. És az intézmények igényét is szeretnénk felkelteni a zenei foglalkozás e formája iránt.

Felesége, Kecskés-Biky Gabriella viszi az előadás műsorvezetői szerepét, egyben a formáció menedzseri feladatait.

– A foglalkozások 30–35 perce zene. Interaktív, tehát nemcsak hangszer kerül a kis kezekbe, de válaszolni, táncolni, keresni kell, tehát beszállnak a gyermekek is.

Karácsony körül az operaházak repertoárjának alapvető darabja a Diótörő mesebalett, ám az előadás több mint egy- órás. – Négy és fél, valamint hatéves a két család két legnagyobb gyermeke, nekik még kihívás ennyit figyelni. Imola ötlete volt, hogy csináljunk belőle gyermekelőadást, rövidebben, interaktívan.

Koszorus Imola Dalma a konzervatórium után a győri egyetemen ismerkedett meg Gabiékkal. Barátok és egymás gyermekeinek keresztszülei lettek, Gabival osztoznak egy klaviatúrán. Mindhárman képzett zenészek és szülők, 3–3 gyermeket nevel a két család. Így mind a színvonal, mind pedig a gyermekszerűség adott. – A zene kitartásra nevel. Nekünk is új kihívás, mivel csak hárman vagyunk, írjuk a saját átiratainkat, sokszor kell átülni a másik hangszeréhez – meséli Imola, akinek a férje, Koszorus Attila festette a hófödte táj díszletét a művészek mögé, mint ahogy minden színfalak mögötti munkálatban is segítette a csapatot.