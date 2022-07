Szent Annának, Jézus nagyanyjának közbenjárását kérték a hívek vasárnao délelőtt Szanyban, a hagyományos búcsúi zarándokmisén, a Szent Anna kápolnánál. A misét Szalay Jeremiás címzetes prépost celebrálta, aki az idősekért, betegekért, az ifjúságért, hazánkért ajánlotta fel a vasárnapi imákat. A szentmisén részt vett Kövér László, az Országgyűlés elnöke. Ezen a rendezvényen adták át a Szany Nagyközségért Emlékérem kitüntetést, melyet azok kapatnak meg, akik hosszú időn keresztül szolgálják a települést, öregbítve hírnevét, segítve a közösséget.

Ebben az évben az önkormányzat nyugdíjas műszaki ügyintézője, Tóth Imre érdemelte ki az elismerést. Amellett, hogy hivatalában is Szanyért dolgozott, harminc éven át betöltötte a tűzoltó egyesület elnöki tisztségét és dolgozott a sportegyesület elnökeként is. Fényképezőgépével folyamatosan örökíti meg a helyi eseményeket és Szany mindennapjait. "Mindig nyitott szemmel figyeli a község életét. A természet szépségein túl az épített környezet iránti érzékenységét fotói hűen tükrözik. Szenvedélye a fotózás. Fényképezője objektívén keresztül a mai napig értesülhetünk a település minden fontos eseményéről"-hangzott a méltatás. Az emlékérmet Németh Gergely polgármester adta át Tóth Imrének. Imre a Kisalföldnek is munkatársa. Lapunkban rendszeresen jelennek meg fényképes tudósításai Szanyból és a környékbeli településekről.

A szentmise előtt még Kövér László is megosztotta ünnepi gondolatait a zarándokokkal. "Aki zarándokútra indul, az felkészül. Bezárja a háza ajtaját és megnyitja a szívét. Maga mögött hagyja a mindennapok dolgait, hogy a legfontosabbra figyeljen. Hogy Isten színe előtt mérlegre tegye az életét. Megértse, hogy hol tart és merre kell mennie. A zarándokút, legyen hosszú vagy rövid, erre tanítja a hívőket"- fogalmazott Kövér László.