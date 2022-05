A hagyományok tisztelete már gyermekkorában beléivódott: ­­ – Abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy a nagymamám nem vetkőzött ki a népviseletből. Ebben nőttem fel. Láttam, miként ölti magára a ruhákat, milyen részei vannak a viseletnek, hogyan hordja – mondta el lapunknak Kuslitsné Filipcsin Andrea. – A húgom kezdett el először néptáncolni. Egy alkalommal érte mentem, a táncosok beinvitáltak, én pedig ott ragadtam. Ennek már 29 éve. A néptáncban még megvannak a régi szokások, a férfi-nő kapcsolat. Ezt szeretem benne a leginkább – emelte ki, majd a táncostársak közötti kötelékről hozzátette, számíthatnak egymásra.

Andrea szakmája a néptánctól merőben eltér, kormányablak-­szakügyintézőként dolgozik a hétköznapokban. A hét utolsó munkanapján azonban átszellemül, ekkor tartják ugyanis a próbákat. – Ezek az alkalmak nekem nem csak a táncról szólnak, abban a három órában én teljesen kikapcsolódom. Ha fáradt is vagyok, energiával tölt fel, feldobja a hangulatomat. A pénteki napok mellett a fellépések is be vannak már előre táblázva. Hálás vagyok a családomnak, hogy ezt lehetővé teszik számomra – beszélt elhivatottan hobbijáról a kétgyermekes anyuka.

– Nagy eredménynek tartom, hogy sikerült a gyerekeknek átadnom ezeket az értékeket. Dani 17, Niki 14 múlt. Mindketten táncolnak.

A Filipcsin név nem egy tipikus rábaközi név, rákérdeztünk az eredetére.

– Édesanyám kapuvári származású, több száz évre visszamenőleg vissza tudja vezetni a családfát, édesapám ózdi születésű, innen származik a nevünk – mondta a családjával Agyagosszergényben élő édesanya. E ritka név hordozója lakhelyén egyedül van, Kapuváron pedig ketten élnek Filipcsinek.

Arra a kérdésre, hogy mely eredményei­re a legbüszkébb, a versenyeken elért arany és ezüst díjakat, a márciusi Muharay-elismerést és a legutóbbi Fülöp Ferenc-díjat említette. Hogy mi kell ehhez?

– A saját tánctudás mellett karakteresnek kell lenni a színpadon. Ezúttal csak én versenyeztem, a táncpartnerem, a már korábban Fülöp Ferenc-díjat kapott Csitei Gábor teret adott nekem. Úgy kellett táncolnom, hogy ki is tűnjek, de a női-férfi viszony is megmaradjon – mondja, s úgy tűnik, ezt sikerrel teljesítette, a jutalom sem maradt el. – Amíg az egészségem engedi, addig táncolni szeretnék.