A beledi Papp Márta Ilona tizennégy évvel ezelőtt találkozott dr. Nagy Miklóssal, az Acsalagról elszármazott, Németországban élő festőművésszel. Ő hívta el egy alkotótáborba Sarródra, mindazt nem is sejtve, hogy a beledi hölgy életét teljesen megváltoztatja. Papp Márta Ilona azóta a festészet szerelmese lett. Hobbifestőként túl van már tizenegy önálló és mintegy kétszáz csoportos kiállításon.

– A sarródi Ferenczi József Nemzetközi Alkotó- és Művésztábor nagy hatással volt rám. Szeretem az élénk színeket, melyek jó hangulatot, erőt és vidámságot árasztanak a képeken. Kipróbáltam több technikát is az évek alatt, leginkább az akrilfestés vonz. De érdekel az olaj és a diópác használata is. Alkotótáborok, szakkörök, tematikus alkotónapok rendszeres résztvevőjeként ismerkedtem meg neves képzőművészekkel, művésztársaimmal és a különféle technikákkal. A szakkönyvek és filmek eszköztára is nagyban segítette a fejlődésem –fogalmazott lapunknak Papp Márta Ilona.

Hozzátette: – Festészetem bemutatásával szeretném, hogy a művészetkedvelőknek adott élmény tükrözze a hitvallásom: a festés nem önmagáért van, hanem kinyílva a világ felé mindenkinek. A lényeg, hogy a színek eszköztárával különféle érzelmeket közvetítsek, ezzel átnyújtva lelkem egy titkos darabját a szemlélőknek.

Fotó: Nagy Gábor

A beledi hölgy nemcsak alkot, adományoz is. Minden évben próbál jótékonykodni festményeivel, korábban egy beteg kislány gyógykezeléséhez tudott adománnyal hozzájárulni. Nem is olyan régen pedig egy, a városban élő családot segített. Adományának központi szereplője az a négy hónapos csecsemő volt, akinek édesanyja a szülést követően elhunyt és a baba félárván maradt Beleden szerető édesapjával.

– Tudom, hogy pénzzel nem lehet megváltani az anyai szeretetet. De gondoltam, a licit egy kicsit megérint másokat is lelkileg, az összefogás és a segítő, jó szándék pedig támogatni tudja a családot. A festményemért mintegy kétszázezer forint volt a legnagyobb adomány, így ezzel az összeggel tudtam segíteni a szomorú családon – mesélte lapunknak a festő.

Hozzátette: – Ez az aukció nem csak a pénzről szólt, hiszen pénzzel nem lehet mindent helyettesíteni, pótolni. Sokkal inkább az együttérzésről, a lelki támogatásról, a vigaszról és az összefogásról. Miután átadtam a családnak az összeget, nem is kívánhattam mást: éljenek sokáig boldogságban, szeretetben és jó egészségben.

Papp Márta Ilona jelesre vizsgázott az élet festővásznán. Alkotásait saját örömére készíti, de segít is vele. Több esetben juttatott pénzadományt rászorulóknak a festményei kapcsán szervezett jótékonysági árveréseknek köszönhetően, mára tizenhat művét ajándékozta ilyen célra. Már a jövőre is készül. Tervezgeti újabb kiállításait, egyéni művészként és csoportos tárlatokon. A jótékonyság is megmarad számára, folyamatosan kutatja azokat a családokat, akiknek felajánlást tud tenni festménye licitjével. Azoknak, akiknek anyagi és lelki támogatásra van szükségük. Festményeire nézve pedig beláthatjuk: a festés valóban nem önmagáért van, hanem kinyílva a világ felé mindenkinek.