A szanyi származású Szabady Ildikó fiatal kora ellenére jelentős mérföldkövekkel büszkélkedhet. Elköteleződésének eredetéről így mesélt.



– Alapvetően minden ember fogékony a zenére – kezdte Ildikó, aki szép emlékként őrzi azt, hogy édesanyja gyerekkorában sokat énekelt neki. – Nem volt a családban olyan, aki komolyan foglalkozott volna zenével, így nem volt sem nyomás, sem elvárás a részükről. A zenei élmény, ami elindított az úton – fogalmazott.



Elkezdett fuvolázni a pápai Bartók Béla Zeneiskolában, majd a szombathelyi művészeti szakközépiskolában tanult.

Művészdiploma-koncerten a Zeneakadémia nagytermében. A képen a Szolnoki Szimfonikus Zenekar kíséri Szervánszky Endre Fuvolaversenyét, Antal Mátyás vezényel, középen pedig Szabady Ildikó. Fotó: György Attila

– Innen vitt az utam a Zeneakadémiára, Budapestre. Nagy eredmény, sok munka volt mögötte. Az alap- és mesterképzés elvégzése után jött az egyéves művész-tanár képzés, most pedig a Zeneakadémia doktori iskolájában tanulok. Egy karrier, pályakép kapcsán fontos a család támogatása és a tanárok, közülük is Oross Veronikát szeretném kiemelni. A képzés, amiben részt veszek, nagyban segíti a művészeket, hogy mélyre ássunk abban a tudományban, amit művelünk. Sokat alakulunk, a fejlődés pedig emberi és szakmai téren is fontos. A zene a hivatásom, a zenélésnek pedig a közösségi élmény is a része. Mindig más és más a feladat, új projektre készülünk, műveket tanulunk, új emberekkel dolgozunk együtt, folyamatosan új impulzusok érnek. Jelenleg a Szolnoki Szimfonikus Zenekarnak vagyok az első fuvolása, ami nagy lehetőség, de mellette más zenekarokban is játszom – mondta Ildikó, aki az egyik legnagyobb élményének tartja, mikor 2016-ban megnyerte az olaszországi Chieri XVI. Nemzetközi Zenei Versenyt.



A Zeneakadémia házi zeneszerzőversenyén előadóként sikeresen szerepelt, kamara formációban nyert I. díjat. Próbajáték útján háromszor került be a spanyolországi Encuentro de Santander Fesztiválra, ahol olyan művészekkel dolgozott együtt, mint Juanjo Mena, Eötvös Péter, Felix Renggli, David Guerrier, Csaba Péter, Gulyás Márta és Andrea Lieberknecht.

Legutóbb, a pandémia miatt az online térbe kényszerült 5. Moszkvai Nemzetközi Zenei Versenyen fúvós kategóriában második díjat nyert.

– A verseny kapcsán ismét Oross Veronikának és a Zeneakadémiának a támogatását emelném ki. Folyamatosan keresem a lehetőségeket, azokat, amik hozzájárulnak a fejlődésemhez – tette hozzá, végül elmondta: – Fontos, hogy olyan közeg vegyen körül, ami épít nemcsak szakmailag, emberileg is. A mai világban az eredmények felmutatásán, a sikerorientáción van a hangsúly, holott valójában az út a fontos, a felkészülés, az az attitűd, amivel eljut az ember odáig.