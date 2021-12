– Mondhatni. A levéltár kifogyhatatlanul sok kincset rejt még. A legjobb módja annak, hogy az ember elrejtsen valamit, az, ha rossz helyre teszi a levéltárban. Ezt a technikát a közigazgatásban gyakran használta például a nyilaskormányzat. A propagandaanyagaikat egy teljesen más évszámmal ellátott dobozba tették, és csak évtizedekkel később, egy véletlen folytán kerültek elő. Viszont így fennmaradt. A városi adminisztrációban is jegyeztek be más betűkhöz olyan dolgokat, amiket el szerettek volna titkolni. Itt latin, német és magyar nyelven is vannak dokumentumok, hiszen sokáig a latin volt a közigazgatás nyelve, emellett pedig jelentős számú német ajkú lakója volt a városnak. Ironikus módon mégis a magyarul írott szövegeket a legnehezebb olvasni. Ugyanis a magyar nyelv használatának sokáig nem volt kialakult gyakorlata, tehát ahány írnok, annyiféle verzió. A XIX. században például rengeteg névelírás található, mivel a korabeli szépírással a t betű annyira pici volt, hogy sokan c-nek hitték. Ugyanakkor használtak olyan betűket is, amiket ma már nem, ilyen például a ÿ vagy a németből átvett ß. A latin leveleknél pedig rendkívül sok formulával dolgoztak, amiket nem írtak le mindig, csupán néhány betűvel rövidítettek. A másik véglet, mikor másfél oldalon keresztül csak illedelmességi formulák vannak egy levélben, és még mindig nem derült ki, miért is írták azt. De fordítottam többoldalas Kossuth-levelet is. Itt mikor az államférfi látta, hogy kezdett fogyni a papír, neki pedig lenne még mondandója, elkezdett nagyon apró betűkkel írni.