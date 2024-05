A rekord összeghez hozzájárult a jótékonysági horgász- és főzőverseny is: előbbiben 20 csapat, utóbbiban 11 mérte össze tudását, szerencséjét. Sok finomság készült, a töltött káposztától a különféle pörkölteken keresztül a vadgulyásokig. Az eladott ételek is hozzájárultak a sikerhez! Kopasz és Bandája külön gyűjtött: 360 ezer forintot adtak át a szervezőknek, és egy első helyet is bezsebelhettek. Nagy sikere volt a második helyezett Hencz János vaddisznó gulyásának, a harmadik helyezett Sipos Norbert különleges pincepörköltje mellett a tálalás is plusz pontot ért.

A szervezők hálásak a fellépőknek is, akik ingyen vállalták a jótékonyság jegyében a fellépést.

Az eseményt kézműves vásár, tombolahúzás, a gyermekeknek sok-sok kézműves foglalkozás is színesítette.

A rendezvény elsődleges célja, hogy a Gyermekek Átmeneti Otthona lakói nyáron eljuthassanak a Balatonra. Ezen túl további álmok is megvalósulhatnak a szép összefogás nyomán.