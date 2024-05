Pénzt vagy életet! – Életet! A revolveres merénylő ettől a választól úgy megijedt, hogy visszahőkölt.

Vajon van-e a korosztályomban olyan olvasó ember, aki ne vágná rá azonnal, honnan van az idézet, és ne mondana hozzá öt hasonló regénykezdő mondatot? (Pl. „Galamb nekirepült a falnak, de a következő pillanatban már úgy vágta szájon a vitorlamestert, hogy ez meglepetésében lenyelt egy negyed font bagót, ami a szájában volt, és percekig csuklott utána.”)

Igen, Rejtő Jenőről és az ő „ponyva”-regényeiről van szó, amelyeket a hetvenes években egymás kezéből téptünk ki, és ha egy-egy példányra horror áron ráakadtunk valamelyik zsibvásáron, azonnal megvettük, még ha volt is belőle már egy példány. Ennél is nagyobb értéknek számítottak azok a Füles-példányok, amelyekben sorozatban megjelentek a Rejtő-képregények, Korcsmáros Pál rajzaival. Egy komplett generációnak az agyába égett bele, hogy is nézett ki Piszkos Fred, Csülök, Fülig Jimmy vagy Senki Alfonz.

Naná, hogy 20 éve, a mester unokája által újraálmodott és már színesben megjelent köteteket is elkezdtem gyűjteni. És hogy ez a szerelem kortalan, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy most, a hatodik ikszen túl is nagy örömmel töltött el, amikor hallottam, megjelenik a következő, a tizedik kötet. Ez pedig – ha az első sorból még nem derült volna ki – A megkerült cirkáló.

De nemcsak Piszkos Fred, Wagner úr és a Radzeer cirkáló kerül meg újra, hanem – már most érzem – az én fiatalságom is.