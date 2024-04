Évről évre egyre több jármű jár az utakon, így nem csoda, ha nem csökken a balesetek száma Győr-Moson-Sopronban sem. – Az előzetes statisztikai adatok alapján 2023-ban 3000-nél több anyagi káros baleset történt vármegyénkben, ez közel megegyezik a 2022. évivel. A jó hír azonban az, hogy kevesebb személyi sérüléssel járó közlekedési baleset következett be, mint az azt megelőző évben. Míg tavaly­előtt 742 esetről kaptunk bejelentést, addig tavaly ez a szám csak 736 volt – tájékoztatta a Kisalföldet a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya.

Anyagi kárral végződő baleset Győr-Moson-Sopronban 2023-ban

Kevesebb baleset, több halál

– Sajnos a halálos kimenetelű karambolok esetében már nem tudunk csökkenésről beszámolni. Míg 2022-ben 22, addig tavaly 26 halálos balesetnél kellett helyszínelniük a győr-­moson-soproni rendőröknek, amik­ben összesen 28-an vesztették életüket – tette hozzá a rendőrség.

Nem adnak elsőbbséget

Arról is vezetnek statisztikát a térségben, hogy milyen okokból következtek be a közlekedési balesetek, illetve hogy a legtöbbször kik ezeknek az okozói.

A vármegyei adatok szerint tavaly

a legtöbb ütközés az elsőbbségre vonatkozó szabályok megsértése miatt (27,3 százalék) volt.

A toplista második helyén a sebességtúllépés (21,6%),

a harmadik helyen a kanyarodásra, haladásra, irányváltoztatásra vonatkozó szabályok megszegése (16,2%) áll.

A személyi sérüléses közúti balesetek döntő többségét személygépkocsi-vezetők (68,3) okozták, őket követték a tehergépkocsi-vezetők (9,2), és a dobogó harmadik fokára a motorosok helyett a kerékpárt hajtók (8 százalék) kerültek.

Az adatszolgáltató felmérése szerint a legkevesebb baleset a szürke és a fehér ­autókkal történik.

Már nem a piros a legveszélyesebb

Ugyan az autó színének nem sok köze lehet egy balesethez, kíváncsiak voltunk, melyek azok a járműszínek, amelyek a legtöbbször keverednek balesetbe.

A Carvertical tavalyi felmérése szerint a leggyakrabban a barna autókkal történik baleset. A forgalomban lévő ilyen fényezésű gépkocsik 51 százalékánál jegyeztek már fel káreseményt a biztosítók. A lista második helyén a sárga áll, amit a piros követ. Mindkét szín sportos autóknál elterjedt, így sok esetben a tulajdonosok a gázpedálon felejtik a lábukat. Az adatszolgáltató felmérése szerint a legkevesebb baleset a szürke és a fehér autókkal történik. Egy év alatt nagy változás történt, ugyanis 2022-ben a legveszélyesebb autónak még a piros számított 60 százalékkal, míg ezt követte a barna és a fekete, a sárga pedig csak a negyedik volt.

Az országos adatokkal megegyezően az Audi Hungariánál is a top 3 vezető autószín: a fekete, a szürke és a fehér.

A matt az új őrület

A járművek gyártási éven belüli színeloszlását tekintve az országos vezető színek évek óta: a fekete, a szürke és a fehér, és nincs ez másként az Audi Hungaria győri jármű­gyárában sem.

– Nálunk is ez a három a vezető szín. Jelenleg 13 szériaszínnel dolgozunk, amik mellett egyedi árnyalatokat is rendelhetnek a vásárlók. Tavaly 177.775 gépjárművet gyártottunk, amiből az öt legkedveltebb szín a mítoszfekete, a gleccserfehér, az Arkona-fehér, a Daytona-szürke és a Kronosz-szürke volt. Minden évben vannak újdonságok, ha a lakkozásra gondolunk, a vállalatunk is követi a divatot. Több egyedi megrendelés is érkezett 2023-ban. A legújabb őrület a matt lakkozás, amit District-zöld és tangóvörös színben kértek a legtöbben – árulta el lapunknak Jakab Réka, az Audi Hungaria vállalati kommunikáció­ért felelős munkatársa.