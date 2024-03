A Széchenyi István Egyetem számára kiemelten fontos, hogy a színvonalas oktatáshoz, a magas minőségű tudományos élethez, az ipari szereplőkkel közös kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységhez megfelelő környezettel, korszerű infrastruktúrával is hozzájáruljon. Ennek érdekében az elmúlt években olyan beruházások valósultak meg, mint például az intézmény Zalaegerszegi Innovációs Központjának és Győri Innovációs Központjának építése, mosonmagyaróvári Smart Farm Tangazdaságának kialakítása, vagy az Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar központjául szolgáló óvári vár és környezetének felújítása.

Mindemellett az egyetem egy jelentős, közel 7,5 milliárd forintos európai uniós pályázat keretében számos győri és mosonmagyaróvári létesítményének energiatakarékossági felújítását végezte el. A „Széchenyi István Egyetem győri telephelyének energetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2017-00110 azonosítószámú projektben már megújult többek között a győri campus igazgatási épülete, az E épület, a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar központja, az Apáczai-kar II. épülete, a Bridge Hallgatói és Oktatói Klub, a Hotel Famulus, a posta épülete, a Budai úti szakkollégium, a Külső Kollégium, valamint az Egészség- és Sporttudományi Kar Szent Imre úti épülete. Mosonmagyaróváron a Lucsony utcai C épület, a tankonyha, a Deák téri oktatási épület és a várkapitány-épület rekonstrukciója is megtörtént.

A beruházás negyedik ütemében az Apáczai-kar további három épületén is elvégezték az energetikai korszerűsítést, amelyet a szakemberek bejárás keretében mutattak be március 25-én.

A projekt részeként megújult a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Kara Liszt Ferenc utca 42. szám alatti...

Fotó: Adorján András / Forrás: SZE

...Türr István utca 5. szám alatti…

Fotó: Adorján András / Forrás: SZE

…és Gárdonyi Géza utca 10. szám alatti épülete is.

Fotó: Adorján András / Forrás: SZE

Dr. Pongrácz Attila, a kar dékánja kiemelte, a nagy múltra visszatekintő intézmény életében 2016-ban, a Széchenyi István Egyetemhez csatlakozással új korszak kezdődött. „Azóta számos pozitív, a kar láthatóságát és fejlődését erősítő változás történt. Hazai és európai, valamint egyetemi forrásokból jelentős fejlesztések valósultak meg. Legalább ennyire fontos a kar belső, szakimai megújulása is” – fogalmazott.

Mészáros Nóra, a Széchenyi István Egyetem Pályázati Igazgatóságának vezetője kifejtette, 2017 óta az egyetem 17 épületének energetikai rekonstrukciója készült el a projekt keretében. „Ez összesen közel háromezer nyílászáró és közel ezer radiátor cseréje mellett mintegy 35 ezer négyzetméter homlokzati és födémszigetelés kivitelezését, összesen közel 300 kilowatt teljesítményű napelemrendszer telepítését, épületgépészeti rendszerek korszerűsítését tartalmazta. Az energetikai felújítás eredményeként már eddig is 18–26 százalékos energiamegtakarítást sikerült elérni, nem számítva az újonnan elkészült épületeket” – sorolta.

A város nevében prof. dr. Dézsi Csaba András polgármester gratulált a megvalósult fejlesztésekhez.

Győr életében a Széchenyi-egyetem és az Apáczai-kar kiemelkedő szerepet játszik, és hozzájárul ahhoz, hogy az itt végzettek a megszerzett magas színvonalú, a hazai és a nemzetközi munkaerőpiacon egyaránt jól hasznosítható tudás mellett győriségüket is magukkal vigyék a világba. Köszönetet mondok az intézmény munkatársainak azért a munkáért, amellyel erősítik a várost és a térséget

– hangsúlyozta a polgármester, aki utalt arra, hogy az egyetem valódi, egységes közösséget alkotva segíti elő a régió fejlődését.

„Célunk, hogy korszerű környezet megteremtésével segítsük az itt dolgozók mindennapi munkáját, amellyel a színvonalas képzést, a minőségi publikációkat, intézményünk nemzetközi ranglistákon való előrelépését szolgálják” – húzta alá dr. Filep Bálint, a Széchenyi-egyetem elnöke. Köszönetet mondott a munkatársaknak, a kivitelezőknek, a polgármesternek, Simon Róbert Balázs és Kara Ákos országgyűlési képviselőknek, valamint a kormányzatnak azért a támogatásért, amivel hozzájárultak a projekt sikeréhez. „A beruházásoknak köszönhetően a karhoz tartozó épületek – a most elkészültek mellett a tavaly felújított Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola is – nemcsak energiatakarékosabbá váltak, de gyönyörűek is lettek. Megszépült külsőjük méltó Győr belvárosához és a kar több mint két évszázados hagyományaihoz” – fogalmazott.

Geszler Norbert, a West Hungária Bau Kft. projektigazgatója a kivitelezés részleteiről beszélt, amelynek eredményét a résztvevők a bejárás során meg is tekintették.

A kar I. számú épülete Győrben, a Liszt Ferenc utca 42. szám alatt található, helyi védettség alatt álló épületegyüttes, mely az 1920-as években épült. A korszerűsítés során elkészült az „A”, „B”, „C” és „D” épületek homlokzati hőszigetelése és a nyílászárók cseréje, valamint a műemléki értékű bejárati ajtót is felújították. Az épületgépészeti rendszer modernizálása során új, korszerű kazán került a létesítménybe.

Az Apáczai-kar Türr István utca 5. szám alatti, III. számú épülete az 1970-es években épült. A fejlesztés részeként a homlokzati nyílászárók cseréje, homlokzati hőszigetelés, a lapos tető hő- és vízszigetelése, valamint a padlástér hőszigetelése történt meg. Emellett napelemes rendszert építettek ki, és több állagjavító munkát is elvégeztek. A kazáncsere mellett a radiátorokat termosztatikus szelepekkel látták el.

A Gárdonyi utca 10. szám alatti, az Apáczai-kar mintegy százéves IV. számú épülete helyi védettség alatt áll. Az „A” épület esetében a harmadik emeleten kicserélték a nyírászárókat, a padlásfödém pedig hőszigetelést kapott, emellett napelemrendszert is kialakítottak. Elkészült a „B” épület homlokzati hőszigetelése, a tető szigetelése és valamennyi nyílászáró cseréje is. A „C” épületben a homlokzati hőszigetelésen kívül a lapos tető hő- és vízszigetelésére, napelemes rendszer kiépítésére és a téglafelület fugáinak tisztítására került sor.

A három épület felújításának értéke együttesen mintegy kétmilliárd forint volt.