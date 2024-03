Farádon előbb a katolikus templomban, majd az evangélikus temetőben tartottak megemlékezést a közelmúltban. Három ismeretlen áldozatra emlékeztek, akiket 1953-ban az ávósok öltek meg és titokban temettek el a faluban. Emlékeztek azokra a helybeliekre is, akiket 1957-ben véresre gumibotoztak a hatalom emberei.

A templomban Tóth Miklós plébános mondott szentmisét és imádkozott az elhunytak lelki üdvéért. Ezután dr. Czapáry-Marincsevics András nemzetőr altábornagy, a Magyar Nemzetőrség "Török István" Győr-Moson-Sopron Vármegyei Szövetségének elnök-parancsnoka mondott beszédet.

Ismeretlen áldozatok voltak

- George Orwell mondta: „Aki uralja a múltat, az uralja a jövőt is; aki uralja a jelent, az uralja a múltat is.” Mivel uralni akartuk a múltunkat, ezért itt Farádon, 2012 januárjában pontot raktunk az emberek között terjedő szóbeszédekre, amikor az evangélikus temetőben felkutattuk és megtaláltuk három ismeretlen, a csornai ávós laktanyából idehurcolt és faládákban titokban eltemetett szerencsétlen áldozat maradványait. A kutatások alapján az áldozatok, két férfi és egy nő, személyazonossága nem volt megállapítható, erőszakos haláluk igen és az is kiderült, hogy mindez 1953 késő őszén történt. Egy évvel később, a februári emléknapon kapták meg a végtisztességet az elhunytak és úgy gondolom, hogy ők joggal tekinthetők a kommunizmus ismeretlen áldozatainak. Akkor, polgármester úrral közösen, a Történelmi Igazságtétel Bizottság és a Magyar Nemzetőrség támogatásával úgy döntöttünk, hogy minden évben megemlékezünk erről az eseményről. Farád az 1956-os forradalom utáni időket is megsínylette, mert a hatalom megfélemlítési céllal 1957. április 27-én egy gumibotozást rendezett a faluban, itt a templom mögötti szertárhelyiségben. A szovjet bérenc pufajkások huszonöt vétlen, tisztes polgárt gumibotoztak véresre. Az emléktábla a hivatal bejárata mellett látható-fogalmazott.

A rendezvény résztvevői ezután megkoszorúzták a Községháza bejáratánál található emléktáblát, majd az evangélikus temetőben az áldozatok emlékét megörökítő kopjafánál helyezték el a tisztelet virágait és gyújtottak gyertyát. Tömböly Liza Zsófia, a farádi Király Iván Általános Iskola tanulója elmondta G. Szabó Éva Holokauszt - gyötrelem című versét. Koszorút helyeztek el: Farád önkormányzata, az Erdélyi Vitézi Lovagrend, valamint a Magyar Nemzetőrség "Török István" Győr-Moson-Sopron Vármegyei Szövetség. A rendezvényen az Erdélyi Vitézi Lovagrendet Dr. vitéz Németh József dunántúli székkapitány képviselte. A Magyar Nemzetőrséget Dr. vitéz Czapáry-Martincsevics András nemzetőr altábornagy, elnök-parancsnok, Gerendi Attila nemzetőr dandártábornok, alelnök, vitéz Lojek Norbert nemzetőr százados, sopronhorpácsi alegységparancsnok, valamint Gosztom Tamás nemzetőr őrmester képviselték.

1953. őszén három ismeretlen személyazonosságú ember holtestét hantolták el titokzatos körülmények között a farádi evangélikus temetőben. Évtizedekig senki nem mert beszélni róluk, síremlék nem jelezte végső nyughelyüket. A helyiek annyit tudtak csak, hogy a diktatúra áldozatai lettek az ismeretlenek. 2012-ben azonban kihantolták a hamvakat és megvizsgálták. Annyit sikerült kideríteni, hogy egy nő és két férfi holttestéről van szó és erőszakos halált haltak. Meggyilkolták őket. Az esetet annyiban sikerült rekonstruálni, hogy a csornai ávós laktanyában ölték meg őket. A nővel például fejlövés végzett.

Megadták a végtisztességet

Következő évben megadták a végtisztességet az elhunytaknak és a farádi evangélikus temetőben temették el őket. Kilétükről azonban azóta sincs információ. Azóta minden évben, február 25-én, a kommunista diktatúrák emléknapján megemlékeznek a helyiek és a nemzetőrök a sírnál és fejet hajtanak az áldozatok előtt. Az eseményekről a farádiak tudtak, de hallgattak. Nem mertek beszélni. Az azonban jellemző, hogy a temetőnek azon a részén, ahol a sír volt, noha semmi nem jelezte, nem temetkeztek azóta sem. Azaz tiszteletben tartották és tartják az ismeretlenek nyughelyét. Sőt, egy-egy szál virágot titokban tettek a hantokra.

Mi történt 1957-ben?

1957. április 27-én teherautón ÁVH-sok és velük bányászok érkeztek a településre teherautóval. A birtokukban lévő névsorban szereplőket összeszedték és a rendőrség épületében vitték. Köztük olyanokat, akik részt vettek az 1956-os őszi eseményekben, de „ártatlanokat” is, akik nem voltak tevékeny részesei a forradalomnak. „Elég volt, ha valakit feljelentettek ok nélkül. Véresre verték és elengedték szerencsétleneket, tehát a megfélemlítés volt az akció célja.” Az emléktáblát a történtek 50. évfordulóján állították.

Az ismeretlen áldozatok története

A farádi evangélikus temető rejtélyes elhantolásaival kapcsolatban a Nemzeti Nyomozó Iroda is kutaott. A kutatás során kiderült, nem '56-osok, hanem 1953-ban eltemetettekről van szó.