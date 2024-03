Ének, énekkar, vers-próza, tánc, hangszer és egyéb kategóriában várták a jelentkezőket a mosonmagyaróvári önkormányzat és a Flesch Károly Nonprofit Kft. által megszervezett Ki mit tud? versenyre: a város és kistérségének nyugdíjasai, nyugdíjasközösségei sorra remekeltek a Flesch-központ színpadán. Kiss Veronika nyugalmazott karvezető, Keresztény Gyula, a Kislaptáros zenekar vezetője és Vitéz Vilmos népművelő alkották a zsűrit, a produkciókat arany, ezüst és bronz minősítéssel díjazták.

– Nagykunsági dalcsokorral léptünk fel a kunszigeti Szigetgyöngye Nyugdíjas Klubbal. A dalokat tavaly szeptember óta tanuljuk, és készülünk a Vass Lajos Népzenei Versenyre is. Heti egyszer próbálunk, ahogy a Nyugdíjasok Lébényi Egyesületének Népdalkörével is, velük muravidéki dalokkal szerepeltünk – tudtuk meg Horváth Krisztina műszaki vezetőtől, aki szerint a csoportok tagjainak sokat jelent, hogy közösséghez tartozhatnak. A településeknek is érték, ha van énekkaruk, hiszen a rendezvényeket színesítik műsorukkal. Mikepércsi csárdással mutatkozott be a színpadon a Margaréta Nyugdíjas Klub Szederinda tánccsoportja, mint elmondták, először mutatták be ezt a produkciójukat.

– Két éve vagyok a tánccsoport vezetője: jelenleg tíz tagot számlál a közösség. Szeretettel várunk további tagokat: olyanokat, akik korábban néptáncoltak, de akár olyanokat is, akik még sohasem. A Flesch-központban próbálunk hetente, most a fellépés előtt viszont már heti kétszer is összejöttünk. Aki szeretne mozogni, néptáncolni, jelentkezzen nálunk, keressük a frissnyugdíjasokat is – emelte ki Hockstock Nagy Andrea, a Margaréta Nyugdíjas Klub Szeder­inda tánccsoportjának vezetője.

Nagykunsági dalcsokorral lépett fel a kunszigeti Szigetgyöngye Nyugdíjas Klub. Fotó: Kerekes István

A szépkorú táncosok szerint a néptánc megmozgatja a testet és az agyat egyaránt, a másfél órás próbák jó hangulatban telnek. A tagok otthon is sokat próbálnak, gyakorolnak. A Levéli Nyugdíjas Egyesület tagjai több produkciót is elhoztak Mosonmagyaróvárra. Elsőként egy vidám jelenetet, melyet a Levéli Humorfesztiválon mutattak be először: a Hófehérke és a hét törpe átgondolt változatával akkor és most is nagy sikert arattak. Békésiné Nagy Mária és Németh Erzsébet a Levéli Nyugdíjas Egyesület színeiben verssel is szerepeltek, és az egyesület Szivárvány csoportja is elkápráztatta a közönséget fergeteges táncával. Vas István Óda a tegnapi asszonyokhoz című versével szerepelt Komka Tamás, a máriakálnoki Ballagó Idő Nyugdíjas Egyesület tagja, akit sokan a Theatrum ad Flexum színtársulat legidősebb tagjaként is ismerhetnek.

– Az agyat karban kell tartani, és erre nagyon jó egy vers vagy egy prózai szöveg megtanulása – szögezte le a 76 éves Komka Tamás. A megmérettetésen arany minősítést érdemelt ki ének kategóriában Hauk János, vers, próza kategóriában Komka Tamás és Igali Alfréd, de kiválóra értékelték Kurucz Lajos Ervin harmonikajátékát és a Levéli Nyugdíjas Egyesület táncát. Szintén arany minősítést kapott a Margaréta Nyugdíjas Klub Réti Pipitér Énekkara és a Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete.