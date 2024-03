Kitelepült szombaton Győr szívébe, a Széchenyi térre a Kossuth Rádió országjáró műsorával és folyamatosan a város szakembereit, lakóit faggatja. A háttérben pedig finomságok készülnek délutánig a Nemzeti Művelődési Intézet Gasztrobuszában. A program részeként délig várták a magánszemélyek, egyesületek pogácsáit, ugyanis minden szombaton más városban tesztelik a helyiek pékárúit, hogy megtalálják az ország legjobb pogácsáját. Szép számmal érkezetek apró sós sütemények Győrbe is, akadt köztük medvehagymás, túrós, tepertős és sajtos-tejfölös finomság is.

A pogácsakóstolás végén a szakmai zsűri pontoz és kiválasztják Győr és környéke legjobbját, aki képviseli a térséget majd az országos döntőben.

A programban a Nemzeti Művelődési Intézet Győr-Moson-Sopron Vármegyei Igazgatósága és a Nemzeti Művelődési Intézet Gasztrobusza Prohászka Béla mesterszakáccsal a fedélzetén is részt vesz, ahol helyi tájjellegű ételek készülnek a nap folyamán.

- Győr és környéke jellegzetes fogásait készítjük el. Elsőként a délelőtt folyamán készült pataházi szelet, ami Arrabonához köthető. A karajhúsba gombás tölteléket töltöttünk, majd kirántottuk és rizzsel kínáltuk. Délután érkeznek a felpéci tájházból, akik a lakodalmi kulcsos kalács készítését mutatják meg az érdeklődőknek. Így végigkövethetjük a dagasztás, fonás és a sütés folyamatát is. Közben, aki szeretne mézeskalácsot díszíthet a kézműves sátorban, vagy népviseleti babakészítővel alkothat apró figurákat - sorolta Tóthné Boda Éva, a Nemzeti Művelődési Intézet Győr-Moson-Sopron vármegyei Igazgatóságának vezetője. Éva azt is elárulta, hogy a délután folyamán készítenek retro gombás melegszendvicset is, ha már Győr egyik ikonikus étele.