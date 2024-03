Elsőként a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ munkatársai a Nemzeti Együttműködési Alap 2023-as elszámolásának újdonságaiba avatták be az érdeklődőket. Felhívták a figyelmet: az elszámolófelületek megnyíltak a NEA-pályázatoknál, melyeket 2023. április 1. – 2024. március 31. között lehetett megvalósítani. Fontos határidő, hogy módosítást kérni március 31-ig lehet, amennyiben a fősorok között több mint harmincszázalékos eltérés lenne. Az elszámolási felületet a gyakorlatban is megmutatták.

Iváncsics János mosonma­gyaróvári alpolgármester a civileket érintő idei tervek mellett a városfejlesztési elképzelésekbe is beavatta a hallgatóságot. Külön részletezte, hogy milyen támogatási formák állnak a szervezetek rendelkezésére: három csomagból is forráshoz lehet jutni.

Az egyik legnagyobb keretet, több mint 320 millió forintot a költségvetés 16-os számú mellékletében osztanak el. Ennek hatvanöt százalékából a két nagy sportegyesület, a Mosonmagyaróvári Kézilabda Club és az MTE 1904 gazdálkodhat. Ebből a mobil listából ki és abba be is lehet kerülni. A támogatott szervezetek itt 400 ezer forinttól 130 millió forintig számíthatnak önkormányzati segítségre. Az alpolgármester megjegyezte: az MKC kiemelt szereplője a városi sportéletnek, így ők kapják a legnagyobb támogatást.

2019-ig még rendelkezésre álltak pályázati alapok, ennek jövőbeni visszavezetésére le­­het számítani. Idén az egyéni választókerületekben tevékenykedő önkormányzati képviselők keretét egymillióról másfél millió forintra emelték. A következő önkormányzati ciklusig, októberig ennek az összegnek a háromnegyedéről dönthetnek a jelenlegi képviselők. A polgármester 6, az alpolgármester idén 2 milliós kerettel rendelkezik. A civil szervezetek rendezvényeikre, kirándulásaikra adhatnak be támogatási kérelmet.

A harmadik támogatási kör a terem és helyszín biztosítására kérhető: kedvezményesen vagy ingyenesen lehet így hozzájutni az UFM Aréna, a Part Rendezvényház és az egyetemi csarnok használatához.

Iváncsics János elmondta: játszótérfejlesztésekre is készülnek, az egyik nagy átalakítás a Flesch-­központ előtt várható. Amint arról beszámoltunk, két körforgalom készül el önkormányzati támogatással ebben az évben: hét további helyszínen kikérték a városlakók véleményét – eddig a legtöbb szavazat a Városkapu tér–Fő utca–Honvéd utcai csomópont átalakítására érkezett.

A jelenlevők érdeklődtek a Karolina Kórház helyzetéről is. Iváncsics János kiemelte: egy százezres kistérségnek szüksége van kórházra, jelenleg a megfelelő számú szakszemélyzet hiánya jelent gondot. Az óvári posta bezárása is szóba került: ötletként a városvezetésnél felmerült, hogy a kisboltokkal kössön szerződést a posta, illetve csekkautomatákat helyezzenek ki.

A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség alelnöke, Patonai Gábor az aktuális civil teendőkre hívta még fel a figyelmet.