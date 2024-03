Kevesen tudják, hogy ha ittasan okoznak balesetet, nemcsak eljárás indul ellenük, de más kiadásokkal is számolniuk kell. A kötelező felelősségbiztosítást törvény szabályozza: a biztosítónak fizetnie kell a károsultaknak, de később az összeget visszakövetelheti a vezetőtől, ha alkoholtól vagy kábítószertől befolyásolt állapotban vezetett.

– Ha a károsult volt ittas, és miatta nem lehetett elkerülni a balesetet, a biztosító kármegosztást alkalmaz, így az összeg eloszlik – mondta a Kisalföldnek Simon Gordon, a győri Aslan Partner Bt. tulajdonosa.



Simon Gordon azt is elmondta: a biztosítottnak kárbejelentési kötelezettsége van, legyen akár okozó, akár károsult. Fotó: Csapó Balázs

– A biztosító káreseményenként több mint egymillió euróig, személyi sérülés esetén hatmillió euróig, illetve az ennek megfelelő forintösszegig áll helyt – mondta Simon Gordon.

Amennyiben azonban kiderül, hogy a sofőr a gépjárművet alkohol hatása alatt vezette, akár 5 millió forintot is visszakövetelhet tőle a biztosító

– részletezte az Aslan Partner Bt. tulajdonosa. Azt is hozzátette: a biztosítónak szüksége van a kárdokumentációkra, a rendőrségi jegyzőkönyvre, a sofőr orvosi vizsgálatainak eredményére, hogy a visszakövetelési jogával élni tudjon.

Amennyiben ezekkel nem ért egyet a sofőr, akkor peres eljárással folytatódik az ügy. Fontos tudni, hogy kárjelentési kötelezettsége van a biztosítottnak, erre az okozónak 5 napja van, a károsultnak pedig 30. Ha ezeket késedelmesen jelenti be, jogi következményekre számíthat. A szakember azt is elmondta: van egy biztosítási módozat, a jogvédelem, amely támogatja a biztosítottat érdekei érvényesítésében, és ami miatt a biztosítóknak a peres költségeket is viselniük kell.

Az év első 10 hetében Győr-Moson-Sopronban 23 gépjárművezető okozott ittasan közlekedési balesetet.

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság lapunknak elmondta: az idei év első 10 hetében történt alkoholszondás ellenőrzések során 150 járművezető esetében mutatott pozitív eredményt a műszer. Az adott időszakban megyénk útjain 23 gépjárművezető okozott ittasan közlekedési balesetet, amelyek közül egy halállal, több pedig személyi sérüléssel végződött. Csak anyagi kár 18 esetben történt. Ebben az időszakban nem történt olyan közlekedési baleset, amelyben a károsult sofőr vezette ittasan járművét.